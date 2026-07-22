Odluka Fife opet podignula prašinu, ratobornom Argentincu izbrisan crveni karton

Argentinskom nogometašu Leandru Paredesu izbrisan je crveni karton koji se nakon finala Svjetskog prvenstva nakratko pojavio u Fifnom službenom sustavu. Ova odluka izazvala je dosta reakcija u svjetskim medijima
Brojni mediji objavili su da ga je slovenski sudac Slavko Vinčić isključio zbog fizičkog obračuna sa španjolskim igračima nakon posljednjeg zvižduka.
Fifa je naknadno objasnila da je riječ o administrativnoj pogrešci te da Paredesu na terenu uopće nije pokazan crveni karton. U službenom zapisniku finala ostao mu je evidentiran samo žuti karton iz 52. minute.
Inače, Fifa je otvorila disciplinski postupak zbog nereda nakon utakmice, pa Paredesu i drugim argentinskim igračima i članovima stožera i dalje prijete naknadne kazne.
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