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SLAVNI VRATAR

S Ronaldom i Messijem upisao šesti nastup na SP-ima, a onda odlučio da je dosta

FILE PHOTO: Guillermo Ochoa
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 15:15
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Za razliku od slavnih Argentinca i Portugalca, koji su i na ovom SP igrali u svakoj utakmici svojih reprezentacija, Ochoa je upisao samo jedan nastup pred domaćim navijačima ušavši u igru u 78. minuti utakmice zadnjeg kola u skupini protiv Češke kada je Meksiko već osigurao prolazak dalje.

Dugogodišnji vratar meksičke nogometne reprezentacije, 41-godišnji Guillermo Ochoa, koji je uz Lionela Messija i Cristiana Ronalda na ovogodišnem SP upisao šesti nastup na svjetskim prvenstvima, objavio je kraj karijere.

Za razliku od slavnih Argentinca i Portugalca, koji su i na ovom SP igrali u svakoj utakmici svojih reprezentacija, Ochoa je upisao samo jedan nastup pred domaćim navijačima ušavši u igru u 78. minuti utakmice zadnjeg kola u skupini protiv Češke kada je Meksiko već osigurao prolazak dalje.

Ukupno je Ochoa odigrao 154 utakmice za reprezentaciju za koju je debitirao još 2005. godine.

"Dao sam sve od sebe kako za klubove za koje sam igrao tako i za reprezentaciju i danas vješam rukavice o klin", objavio je Ochoa.
Ključne riječi
Meksiko reprezentacija Guillermo Ochoa

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