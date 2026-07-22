Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
22.07.2026. u 08:28

Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svojevrsni Churchill našeg doba, istinito je i da Zelenski sjedi na vrhu goleme korupcijske mreže koja jednostavno izvire iz činjenice da je Ukrajina, kao i svaka istočnoeuropska zemlja u tranziciji, visoko korumpirano društvo

Što se to događa u Ukrajini? Kakav je to unutarnji političko-vojni sukob moćnika koji je izbio na površinu naprasnom smjenom vlade premijerke Julije Sviridenko, u sklopu koje je smijenjen i ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji se pokazao kao najtvrđi orah i čija je smjena izazvala prosvjede građana na ulicama? Teško je i nezahvalno analizirati ovako na daljinu, ali kako se tu radi i o novcu europskih poreznih obveznika, i takva analiza na daljinu, na temelju ograničenih informacija, bolja je nego da se o tome ne govori. Pa, krenimo od dvije teze, obje nepopularne i stoga lagano prešućivane svih ovih godina u kojima se Ukrajina kao žrtva brani od ruske agresije.

Ključne riječi
politika korupcija Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
09:02 22.07.2026.

Evo, upravo su nam potvrdili da misle da smo glupi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-07-20/PXL_110424_112889989__1_-1.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
IVICA BETI

Hrvatska stari, a vrijeme za dostojanstvenu skrb starijih istječe

Kad se govori o starijim osobama, u politici su tema uglavnom premale mirovine, važna tema, ali ne i jedina. Osim o mogućim problemima u zdravstvenom i mirovinskom sustavu te nedostatku radne snage, koja će se i dalje morati uvoziti, nedovoljno se, nažalost, govori i o ageizmu, dobnoj diskriminaciji koja se može manifestirati i kao prikazivanje starijih kao nesposobnih, zaboravnih, mrzovoljnih građana

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!