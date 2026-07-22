Što se to događa u Ukrajini? Kakav je to unutarnji političko-vojni sukob moćnika koji je izbio na površinu naprasnom smjenom vlade premijerke Julije Sviridenko, u sklopu koje je smijenjen i ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji se pokazao kao najtvrđi orah i čija je smjena izazvala prosvjede građana na ulicama? Teško je i nezahvalno analizirati ovako na daljinu, ali kako se tu radi i o novcu europskih poreznih obveznika, i takva analiza na daljinu, na temelju ograničenih informacija, bolja je nego da se o tome ne govori. Pa, krenimo od dvije teze, obje nepopularne i stoga lagano prešućivane svih ovih godina u kojima se Ukrajina kao žrtva brani od ruske agresije.