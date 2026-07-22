Toni Fruk uoči Rijekine europske avanture: Mala prednost je na strani Derryja

Nogometaši Rijeke u četvrtak će odigrati prvu utakmicu nove sezone kada im na Rujevicu (20.45 sati) dolazi irski Derry City u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige, a trener Riječana Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje.

U sastav Rijeke se vratio i Toni Fruk nakon što je s reprezentacijom bio na Svjetskom prvenstvu.

"Očekivanja od Rijeke su uvijek velika. Znamo svi koliko je bitan ulazak u sezonu, jako nam je važno kako otvorimo ovu utakmicu. Mala prednost je na strani Derryja zbog natjecateljskog ritma, ali najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Dobro se osjećam, treninzi s reprezentacijom su bili dobri. Nedostajalo mi je utakmica i zato mi je puno značila posljednja pripremna utakmica i vjerujem da ću kroz utakmice nadoći do vrhunske forme", izjavio je Fruk.