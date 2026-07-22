FOTO Imala je sve, a onda su došle godine padova, skandala i muke. Danas slavi 50. i bori se samo za jedno
Nina Morić, ime koje desetljećima izaziva snažne reakcije, danas slavi svoj 50. rođendan. Rođena Zagrepčanka, obilježila je jednu eru kao lice s naslovnica i zvijezda spota koji je definirao kraj devedesetih.
Njezina karijera eksplodirala je sredinom devedesetih. Pobjeda na nacionalnom natjecanju Elite "Look of the Year" 1996. bila je odskočna daska koja ju je katapultirala na svjetsku scenu. Milano je postao njezin novi dom, a njezino egzotično lice postalo je tražena roba u modnoj industriji.
Radila je s najvećim imenima, no trenutak koji ju je urezao u kolektivnu svijest bio je nastup u spotu Rickyja Martina za megahit "Livin' La Vida Loca" 1999. godine. Odjednom, djevojka iz Zagreba postala je svjetska senzacija. Na vrhuncu slave u njezin je život ušao čovjek koji će ga iz temelja promijeniti i usmjeriti prema oluji.
Taj čovjek bio je Fabrizio Corona, kontroverzni talijanski "kralj paparazza". Njihova veza, okrunjena brakom 2001. godine, od početka je bila pod neprestanim medijskim povećalom. Strastvena i burna, njihova je romansa bila savršen materijal za tabloide. Godine 2002. dobili su sina Carlosa Mariju, koji je Nini postao centar svijeta. Ipak, idila je bila privid.
Corona ju je, kako je kasnije priznala, doživljavao kao "proizvod, stroj za novac", a njihov život kao "projekt osobnog brendiranja". Potpisala je ugovor kojim mu je prepustila kontrolu nad karijerom, nesvjesna da polako gubi kontrolu i nad vlastitim životom.
Prava dubina toksičnosti njihova odnosa isplivala je na površinu tek nedavno, u Netflixovoj seriji "Fabrizio Corona: Ja sam vijest".
U jednom od najpotresnijih trenutaka, Nina Morić je pred kamerama iznijela šokantno priznanje i izgovorila rečenicu: "Ubila sam dvoje djece". Govorila je o prekidu blizanačke trudnoće, odluci koju su donijeli zajedno, godinu i pol prije Carlosova rođenja.
Nakon razvoda 2007. godine, uslijedile su teške godine. Dok je Corona upadao u probleme sa zakonom zbog ucjena, Nina je vodila iscrpljujuću bitku za skrbništvo nad sinom. Godinama ga je viđala pod nadzorom, prolazila je testiranja na droge i dvogodišnja psihijatrijska vještačenja koja su potvrdila da je "divna majka", ali to nitko nije uzimao u obzir.
Brojne estetske operacije kojima je drastično izmijenila izgled postale su predmet ismijavanja, a talijanski mediji dodijelili su joj okrutni nadimak "mrtva nevjesta". Kasnije je priznala da je iza toga stajao upravo Corona. "Fabrizio mi je nabio komplekse zbog fizičkog izgleda, zato sam se toliko puta podvrgnula operacijama", rekla je, otkrivajući kako je emocionalno zlostavljanje ostavilo trajne posljedice.
Posljednjih godina, Nina Morić svjesno se povukla iz javnosti. Nakon što je u ljeto 2023. preživjela sepsu koja joj je ugrozila život, odlučila je da joj trebaju mir i tišina. Pronašla ih je u slikanju, a o turbulentnoj prošlosti više ne želi govoriti. Njezino jedino svjetlo, kako sama kaže, jest njezin sin Carlos, danas 23-godišnjak.