Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONFERENCIJSKA LIGA

Rožman optimističan uoči gostovanja Zrinjskog na Islandu protiv Valura

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
Foto: Denis Kapetanovic
1/3
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 15:11
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Oni nisu u nekoj formi, ali to ne mora ništa značiti. Cilj nam je izvući pozitivan rezultat", rekao je slovenski stručnjak koji je ranije vodio momčadi Rijeke i Osijeka.

Nogometaši mostarskog Zrinjskog, kojega je od Igora Štimca preuzeo slovenski stručnjak Simon Rožman, s optimizmom su u srijedu otputovali na Island, gdje će protiv Valura pokušati izboriti rezultat koji bi im omogućio mirniji uzvrat 2. pretkola Konferencijske lige sljedećeg tjedna u Mostaru. 

Susret protiv Valura bit će prva službena utakmica Zrinjskog u novoj sezoni. Rožman, kojemu je ovo službeni trenerski prvijenac na klupi Mostaraca, istaknuo je kako u europskim utakmicama trenutačna forma momčadi ne mora biti presudna.

"Oni nisu u nekoj formi, ali to ne mora ništa značiti. Cilj nam je izvući pozitivan rezultat", rekao je slovenski stručnjak koji je ranije vodio momčadi Rijeke i Osijeka. 

Dodao je kako se njegova momčad pripremila za što bolje izdanje. 

Optimizam uoči europskog ispita dijeli i jedan od najiskusnijih igrača Zrinjskog Hrvoje Barišić.

"Idemo jednim čvrstim gardom, znamo što želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice", rekao je Barišić.

Prođe li islandski Valur, Zrinjski će u 3. pretkolu Konferencijske lige igrati protiv boljeg iz susreta švedskog GAIS-a i danskog Nordsjaellanda. Dvomeč se igra 6. odnosno 13. kolovoza. 
Ključne riječi
Zrinjski Simon Rožman

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!