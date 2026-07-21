Klasično Mourinhovo čišćenje svlačionice: Otpisao je dva igrača Reala

Jose Mourinho ovog se ljeta vratio na klupu madridskog Reala nakon 13 godina u nadi da će donijeti mira u svlačionicu i prekinuti trofejnu sušu Kraljevskog kluba. Slavni Portugalac poznat je po tzv. čišćenju svlačionice svaki puta kada dođe u novi klub, odnosno otpisivanjem igrača za koje smatra da mu ne trebaju.

Isto je učinio ovog ljeta saznaju španjolski mediji pa je tako dvojici igrača poručio da se na njih ne računa i da mogu otići. Da stvar bude zanimljivija, ni on ni klub ih ne žele nužno prodati već će ih vjerojatno posuditi.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Riječ je o stoperu Raulu Asenciju i argentinskom ofenzivcu Francu Mastantuonu. Mourinho je svjestan kvalitete i potencijala oba igrača, ali smatra kako im jednostavno neće moći pronaći mjesto u momčadi pa je za njih bolje da odu u klub u kojem će redovito igrati. Posebno se to odnosi na Mastantuona, igrača ogromnog potencijala kojem su redovite minute prijeko potrebne.

Na početku ljeta pisalo se kako će klub gotovo sigurno napustiti mladi španjolski napadač Gonzalo Garcia. Čini se kako se to ipak neće dogoditi pa će 22-godišnjak ostati u klubu kao alternativa Kylianu Mbappeu. Zanimljivo je i što to znači za Endricka, također ekstremno talentiranog igrača koji je već jednom napustio Real zbog nedostatka minuta. Drugu polovicu prošle sezone proveo je na posudbi u Lyonu.