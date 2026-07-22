Poznatoj novinarki liječnici javili da ima rak: 'Spremila sam se na najgore'

Voditeljica Sky Sports Newsa Jo Wilson (41) otkrila je da je ove godine ponovno proživjela težak period nakon što joj je pogrešno dijagnosticiran povratak raka, tri godine nakon što je završila uspješnu borbu s karcinomom vrata maternice trećeg stadija.

Wilson je 2022. godine nakon rutinskog pregleda otkrila bolest, a nakon toga prošla je kroz intenzivno liječenje koje je uključivalo kemoterapiju, radioterapiju i brahiterapiju. U ožujku 2023. dobila je potvrdu da više nema znakova bolesti.

Međutim, nakon kontrolnog pregleda u veljači ove godine liječnici su joj priopćili da se rak navodno vratio, ovaj put u limfnom čvoru. Nakon pet mjeseci dodatnih pretraga, snimanja i neizvjesnosti pokazalo se da nije riječ o zloćudnoj tvorevini.

Kako je otkrila na Instagramu, radilo se o benignom neuromu, nakupini živaca koja je vjerojatno bila upaljena u trenutku prvog pregleda. Iako je osjetila ogromno olakšanje, priznala je da je pet mjeseci straha i čekanja ostavilo velik emocionalni trag.

"Naizgled je život išao dalje. Radila sam, bila majka, družila se s obitelji i prijateljima. Ali ispod svega toga nosila sam veliki teret", napisala je ova sportska novinarka, dodajući da je važno govoriti o strahu od povratka bolesti s kojim mnogi oboljeli žive i nakon završetka liječenja.

"Pogodilo me poput kamiona. Pitala sam se hoću li umrijeti. Pripremila sam se na najgori mogući scenarij, mislim da to moraš."

Wilson je svoju borbu s rakom ranije opisala u dokumentarcu "Football, Cancer and Me", u kojem je govorila o iskustvu bolesti i susretima s nogometnim osobama koje su prošle slične životne izazove.