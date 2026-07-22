Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POGREŠNA DIJAGNOZA

Poznatoj novinarki liječnici javili da ima rak: 'Spremila sam se na najgore'

Jo Wilson
Sky Sports
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 12:01
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Pogodilo me poput kamiona. Pitala sam se hoću li umrijeti. Pripremila sam se na najgori mogući scenarij, mislim da to moraš."

Voditeljica Sky Sports Newsa Jo Wilson (41) otkrila je da je ove godine ponovno proživjela težak period nakon što joj je pogrešno dijagnosticiran povratak raka, tri godine nakon što je završila uspješnu borbu s karcinomom vrata maternice trećeg stadija.

Wilson je 2022. godine nakon rutinskog pregleda otkrila bolest, a nakon toga prošla je kroz intenzivno liječenje koje je uključivalo kemoterapiju, radioterapiju i brahiterapiju. U ožujku 2023. dobila je potvrdu da više nema znakova bolesti.

Međutim, nakon kontrolnog pregleda u veljači ove godine liječnici su joj priopćili da se rak navodno vratio, ovaj put u limfnom čvoru. Nakon pet mjeseci dodatnih pretraga, snimanja i neizvjesnosti pokazalo se da nije riječ o zloćudnoj tvorevini.

Kako je otkrila na Instagramu, radilo se o benignom neuromu, nakupini živaca koja je vjerojatno bila upaljena u trenutku prvog pregleda. Iako je osjetila ogromno olakšanje, priznala je da je pet mjeseci straha i čekanja ostavilo velik emocionalni trag.

"Naizgled je život išao dalje. Radila sam, bila majka, družila se s obitelji i prijateljima. Ali ispod svega toga nosila sam veliki teret", napisala je ova sportska novinarka, dodajući da je važno govoriti o strahu od povratka bolesti s kojim mnogi oboljeli žive i nakon završetka liječenja.

"Pogodilo me poput kamiona. Pitala sam se hoću li umrijeti. Pripremila sam se na najgori mogući scenarij, mislim da to moraš."

Wilson je svoju borbu s rakom ranije opisala u dokumentarcu "Football, Cancer and Me", u kojem je govorila o iskustvu bolesti i susretima s nogometnim osobama koje su prošle slične životne izazove.
Ključne riječi
Sky Sport Jo Wilson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!