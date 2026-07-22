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OD 40-GODIŠNJAKA

Luka Modrić kupa se u novcu, samo će Ronaldo zarađivati više od njega. Nitko u Europi nema toliko

SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija obilježila 200. nastup Luke Modrića u dresu Hrvatske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 11:16
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S tom će plaćom biti jedan od najplaćenijih 40-godišnjih nogometaša na svijetu. Veću zaradu od njega ima samo Cristiano Ronaldo, koji nastupa u Saudijskoj Arabiji. U Europi nijedan 40-godišnji nogometaš nije ni blizu Modrićevim primanjima.

Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.

Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.

S tom će plaćom biti jedan od najplaćenijih 40-godišnjih nogometaša na svijetu. Veću zaradu od njega ima samo Cristiano Ronaldo, koji nastupa u Saudijskoj Arabiji. U Europi nijedan 40-godišnji nogometaš nije ni blizu Modrićevim primanjima.

Hrvatski kapetan na vrhuncu karijere u Real Madridu zarađivao je 20-ak milijuna eura godišnje, no ni plaća u Milanu u ovim godinama nije loša.
Ključne riječi
Cristiano Ronaldo Luka Modrić

Komentara 2

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GM
gmižić
11:53 22.07.2026.

A vi rajo samo navijajte...😜🤪

TM
trade_mark
11:46 22.07.2026.

badava mu svi novci ako se ničeg ne sjeća!

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