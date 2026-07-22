Luka Modrić kupa se u novcu, samo će Ronaldo zarađivati više od njega. Nitko u Europi nema toliko

Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.

Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.

S tom će plaćom biti jedan od najplaćenijih 40-godišnjih nogometaša na svijetu. Veću zaradu od njega ima samo Cristiano Ronaldo, koji nastupa u Saudijskoj Arabiji. U Europi nijedan 40-godišnji nogometaš nije ni blizu Modrićevim primanjima.

Hrvatski kapetan na vrhuncu karijere u Real Madridu zarađivao je 20-ak milijuna eura godišnje, no ni plaća u Milanu u ovim godinama nije loša.