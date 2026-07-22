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Superćelijska oluja

VIDEO Led veličine oraha poharao Hercegovinu, uništeni usjevi i oštećene kuće: 'Šteta se mjeri u milijunima'

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 13:44
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U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gospodarstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i automobilima procjenjuje na milijunske iznose

Veliko nevrijeme praćeno tučom pogodilo je u utorak dijelove Hercegovine, ostavljajući iza sebe goleme štete na poljoprivrednim površinama, kućama i vozilima. Prema pisanju Klix.ba, led veličine oraha poharao je brojne krajeve, a prve procjene govore o milijunskim gubicima. Najteže je pogođeno područje Nevesinja, posebno selo Bratača, gdje su poljoprivredni usjevi gotovo u potpunosti uništeni. -  Ono što se može reći u ovom trenutku, odnosno neposredno nakon nevremena, jest da je šteta ogromna i da se radi o milijunskim iznosima - izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.

Stanovnici već prijavljuju štetu na obiteljskim kućama i drugim objektima, dok Stožer za izvanredne situacije obilazi teren kako bi utvrdio razmjere posljedica. - Ljudi prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Stožer za izvanredne situacije pregledava stanje na terenu pa ćemo shodno tome reagirati - rekao je Avdalović.

Dodao je kako ovakvo nevrijeme ne pamte ni najstariji stanovnici toga kraja. -  Nevesinje ovako nešto ne pamti. Hercegovinu je nevrijeme opustošilo. Mislim da se u posljednjih 50 godina ovako što ne pamti - kazao je za RTRS.

Prema informacijama koje prenosi N1 BiH, područje je zahvatila superćelijska oluja, jedna od najopasnijih vrsta grmljavinskih sustava. Posljedice nevremena obišla je i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Kako prenosi RTRS, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gospodarstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i automobilima procjenjuje na milijunske iznose. Nadležne institucije najavile su da će, uz potporu Vlade Republike Srpske, tražiti način kako pomoći stanovnicima i gospodarstvima pogođenima ovom elementarnom nepogodom.

Ključne riječi
BiH Hercegovina nevrijeme

Komentara 5

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NO
Normalniživot
14:16 22.07.2026.

Koga kua boli za Vučurevićev kraj? Sve što im se dogodi, zaslužili su kroz bar tri generacije.

TM
trade_mark
14:38 22.07.2026.

dok god skrivate bjegunce od hrvatskog pravosuđa, tako vam bilo svaki dan! ali ne brinite, poslat će AP milijarde eura čak ako i ne treba. bit će obnova gotova i prije zagreba i petrinje.

ŠL
Šleger
14:18 22.07.2026.

Da je poharalo Hrvatski dio hartija bi likovala

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