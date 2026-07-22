VIDEO Led veličine oraha poharao Hercegovinu, uništeni usjevi i oštećene kuće: 'Šteta se mjeri u milijunima'

Veliko nevrijeme praćeno tučom pogodilo je u utorak dijelove Hercegovine, ostavljajući iza sebe goleme štete na poljoprivrednim površinama, kućama i vozilima. Prema pisanju Klix.ba, led veličine oraha poharao je brojne krajeve, a prve procjene govore o milijunskim gubicima. Najteže je pogođeno područje Nevesinja, posebno selo Bratača, gdje su poljoprivredni usjevi gotovo u potpunosti uništeni. - Ono što se može reći u ovom trenutku, odnosno neposredno nakon nevremena, jest da je šteta ogromna i da se radi o milijunskim iznosima - izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.

Volim Nevesinje jer ti usred ljeta može biti hladno pic.twitter.com/CST80n6cl2 — gospodar_pršljenova (@okleznam) July 21, 2026

Stanovnici već prijavljuju štetu na obiteljskim kućama i drugim objektima, dok Stožer za izvanredne situacije obilazi teren kako bi utvrdio razmjere posljedica. - Ljudi prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Stožer za izvanredne situacije pregledava stanje na terenu pa ćemo shodno tome reagirati - rekao je Avdalović.

Dodao je kako ovakvo nevrijeme ne pamte ni najstariji stanovnici toga kraja. - Nevesinje ovako nešto ne pamti. Hercegovinu je nevrijeme opustošilo. Mislim da se u posljednjih 50 godina ovako što ne pamti - kazao je za RTRS.

Prema informacijama koje prenosi N1 BiH, područje je zahvatila superćelijska oluja, jedna od najopasnijih vrsta grmljavinskih sustava. Posljedice nevremena obišla je i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Kako prenosi RTRS, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gospodarstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i automobilima procjenjuje na milijunske iznose. Nadležne institucije najavile su da će, uz potporu Vlade Republike Srpske, tražiti način kako pomoći stanovnicima i gospodarstvima pogođenima ovom elementarnom nepogodom.