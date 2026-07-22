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BRUTALAN NAPAD

Identificirani svi napadači iz Medulina: Uhićen 41-godišnjak, krvavi sukob s turistima iz Slovenije izbio zbog djevojaka

Medulin: Policija istražuje razloge utapanja muškarca u Medulinu
Sasa Miljevic / PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 17:04
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Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 18. srpnja oko 4 sata ujutro na medulinskoj rivi. Četrdesetjednogodišnjak je, zajedno s još trojicom muškaraca, fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine.

Hrvatska policija identificirala je sve osobe koje su sudjelovale u fizičkom napadu na dvojicu slovenskih državljana u Medulinu, pri čemu je jedan muškarac uhićen, dok se za preostalom trojicom još traga, priopćila je Policijska uprava istarska. Pulska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kaznena djela teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 18. srpnja oko 4 sata ujutro na medulinskoj rivi. Četrdesetjednogodišnjak je, zajedno s još trojicom muškaraca, fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Sukob je, navodi policija, započeo nakon što su svi sudionici večeri bili gosti istog ugostiteljskog objekta. Slovenski državljani pokušali su stupiti u kontakt s djevojkama koje su se nalazile u društvu četvorice muškaraca.

Nakon izlaska iz lokala, dok su se skupine kretale rivom, dvojica Slovenaca nastavila su hodati iza četvorice muškaraca. Jedan od njih tada je izrekao komentar koji je izazvao negodovanje, nakon čega je došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba. Policija navodi kako su osumnjičeni muškarci oborili Slovence na tlo i nastavili ih udarati. U napadu je 26-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 23-godišnjak lakše ozlijeđen.

Policijski službenici uhitili su 41-godišnjaka 21. srpnja u večernjim satima. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja bit će predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok policija nastavlja potragu za ostalom trojicom osumnjičenih.

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Medulin: Policija istražuje razloge utapanja muškarca u Medulinu
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Ključne riječi
fizički napad Medulin

Komentara 16

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Avatar Zavratnica
Zavratnica
17:16 22.07.2026.

A jučerašnji naslov, prema izjavama Slovenaca - Brutalno pretukli dvojicu Slovenaca na medulinskoj rivi: 'Ništa nismo rekli, moguće da su htjeli ispasti frajeri...'

Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
17:28 22.07.2026.

Uvaljivali se curama u društvu susjednog stola pa još nastavili rivom dobacivati?! Mislim, ok, ja nisam za takvo rješavanje "problema", ali Zlovenci su se nešto puno umislili

MU
Mutniposal
17:16 22.07.2026.

Što su tražili to su i dobili

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