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Od Mazala iz 'Smogovaca' oprostila se njegova prva Dunja: Nakon dvije uloge nestala je, a evo kako danas izgleda

Foto: Screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 15:18
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Vijest o smrti glumca Damira Šabana, legendarnog Mazala, potresla je Hrvatsku. Od njega se oprostila i Anamarija Petričević, prva Dunja, koja se nakon kratke karijere povukla iz javnosti

Domaću javnost jučer je pogodila vijest o odlasku glumca Damira Šabana, koji je preminuo u 68. godini. Iako je ostvario brojne uloge, publika će ga zauvijek pamtiti kao slikara Mazala Vrageca iz kultne serije "Smogovci", lika koji je obilježio odrastanje generacija. Njegova romansa s Dunjom jedna je od najljepših priča domaće televizije.

Među brojnim kolegama, od Šabana se na društvenim mrežama oprostila i njegova prva Dunja, Anamarija Petričević. Na Instagramu je objavila njihovu zajedničku fotografiju sa seta, bez riječi, dodavši samo emotikon slomljenog srca. Ovaj emotivni pozdrav predstavlja rijedak je uvid u život glumice koja se desetljećima skrivala od svjetla reflektora, čuvajući svoju privatnost.

Anamarija je imala samo 15 godina kada je utjelovila Dunju u prve četiri sezone "Smogovaca", nakon čega ju je u ulozi zamijenila Višnja Babić. Nakon toga ostvarila je još samo jednu zapaženu ulogu u kultnom filmu "Pejzaži u magli" 1983. godine. S tek dvije uloge ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji i potom netragom nestala s glumačke scene, što je potez koji i danas intrigira javnost. Kako danas izgleda, možete pogledati OVDJE.

Život Damira Šabana u slikama
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Podsjetimo, kao Mazalo Vragec, Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio pratila ga je na ulicama i desetljećima nakon snimanja. U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh. Kao mladi, tek diplomirani glumac, snimanje zanimljive serije za mlade smatrao je tek dobrim poslovnim angažmanom, ne sluteći da će ga ta uloga pratiti kroz cijelu karijeru, sve do mirovine. Krajem 2024. godine ponovno se susreo s kolegama iz 'Smogovaca' na premijeri kazališne adaptacije rađene prema predlošku Hrvoja Hitreca i u režiji Renea Medvešeka.

Preminuo je glumac Damir Šaban, najpoznatiji kao Mazalo Vragec iz legendarnih 'Smogovaca'

Ključne riječi
Anamarija Petričević Smogovci Damir Šaban showbiz

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U 68. GODINI

Preminuo je glumac Damir Šaban, najpoznatiji kao Mazalo Vragec iz legendarnih 'Smogovaca'

Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu Akteri i kazalište Trešnja te se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih. Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit-serija poput ''Bitangi i princeza'', ''Naše male klinike'' i ''Bibina svijeta'', dok ga je novija publika mogla pratiti u ''Kumovima'' i ''Dnevniku velikog Perice''

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