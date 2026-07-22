Od Mazala iz 'Smogovaca' oprostila se njegova prva Dunja: Nakon dvije uloge nestala je, a evo kako danas izgleda

Domaću javnost jučer je pogodila vijest o odlasku glumca Damira Šabana, koji je preminuo u 68. godini. Iako je ostvario brojne uloge, publika će ga zauvijek pamtiti kao slikara Mazala Vrageca iz kultne serije "Smogovci", lika koji je obilježio odrastanje generacija. Njegova romansa s Dunjom jedna je od najljepših priča domaće televizije.

Među brojnim kolegama, od Šabana se na društvenim mrežama oprostila i njegova prva Dunja, Anamarija Petričević. Na Instagramu je objavila njihovu zajedničku fotografiju sa seta, bez riječi, dodavši samo emotikon slomljenog srca. Ovaj emotivni pozdrav predstavlja rijedak je uvid u život glumice koja se desetljećima skrivala od svjetla reflektora, čuvajući svoju privatnost.

Anamarija je imala samo 15 godina kada je utjelovila Dunju u prve četiri sezone "Smogovaca", nakon čega ju je u ulozi zamijenila Višnja Babić. Nakon toga ostvarila je još samo jednu zapaženu ulogu u kultnom filmu "Pejzaži u magli" 1983. godine. S tek dvije uloge ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji i potom netragom nestala s glumačke scene, što je potez koji i danas intrigira javnost. Kako danas izgleda, možete pogledati OVDJE.

Život Damira Šabana u slikama

Podsjetimo, kao Mazalo Vragec, Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio pratila ga je na ulicama i desetljećima nakon snimanja. U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh. Kao mladi, tek diplomirani glumac, snimanje zanimljive serije za mlade smatrao je tek dobrim poslovnim angažmanom, ne sluteći da će ga ta uloga pratiti kroz cijelu karijeru, sve do mirovine. Krajem 2024. godine ponovno se susreo s kolegama iz 'Smogovaca' na premijeri kazališne adaptacije rađene prema predlošku Hrvoja Hitreca i u režiji Renea Medvešeka.