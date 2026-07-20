Otimačina za hrvatskog dragulja: Tri velikana grizu za Martina Baturinu, Como traži 80 milijuna

Bivši švedski napadač

Zlatan poludio na jednog igrača: 'Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i dobio crveni karton'

"Može biti sretan što na terenu nije bilo igrača poput mene. Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i također dobio crveni karton. To je krajnje neprofesionalno. Ne razumijem što rade španjolski igrači, samo gledaju kako drugi igrač udara njihovog suigrača", rekao je Ibrahimović.