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Autor
Mateja Papić
NOGOMETNI TRANSFERI

Otimačina za hrvatskog dragulja: Tri velikana grizu za Martina Baturinu, Como traži 80 milijuna

Serie A - Como v Napoli
Daniele Mascolo/REUTERS
20.07.2026. u 12:31
Večernji list pratit će sve najvažnije transfere, glasine i službene potvrde sve do završetka ljetnog prijelaznog roka. Sve novosti iz svijeta nogometa čitatelji će moći pratiti u ovom članku, koji ćemo redovito ažurirati najnovijim informacijama.
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NOGOMETNI TRANSFERI, LJETNI ROK, ,
VELIKANI U LOVU NA BATURINU

Nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, na kojem je u četiri utakmice zabio i jedan pogodak, Martin Baturina našao se na meti nekoliko velikih europskih klubova. Hrvatski veznjak, koji je prošlog ljeta iz Dinama prešao u talijanski Como, privukao je pozornost posebno klubova iz engleske Premier lige.

Prema pisanju talijanskih medija, za 23-godišnjeg Baturinu zanimanje su pokazali Aston Villa, Manchester United i Tottenham Hotspur, koji je nedavno preuzeo trener Roberto De Zerbi. Sva tri kluba aktivna su na tržištu i traže dodatna pojačanja za novu sezonu.

Baturina je u Comu postao jedan od ključnih igrača momčadi koju vodi Cesc Fàbregas. Hrvatski reprezentativac stigao je iz Dinama za nešto manje od 20 milijuna eura, a u debitantskoj sezoni u Serie A brzo je opravdao očekivanja. U 29 nastupa postigao je šest pogodaka i upisao tri asistencije, čime je pomogao Comu do povijesnog plasmana u Ligu prvaka.

Predsjednik Coma Mirwan Suwarso jasno je poručio da klub ne mora prodavati svoje najbolje igrače pod svaku cijenu. "Ako postoji ponuda, saslušat ćemo je. Ako nam se svidi, prihvatit ćemo je, ali se ne bojimo odbiti", rekao je Suwarso, naglasivši da je klub i ranije odbijao velike ponude za svoje igrače.

Talijanski klub, koji je nakon povijesnog plasmana u Ligu prvaka krenuo u novi razvojni ciklus, želi zadržati konkurentnu momčad. Uprava planira dodatna ulaganja, obnovu stadiona Sinigaglia i povećanje prihoda, ali istodobno je svjesna da će prodaja igrača biti važan dio dugoročne strategije.

Baturina je trenutno jedan od najvrjednijih igrača u Fàbregasovoj momčadi, a iz Coma poručuju da bi za njegov odlazak bila potrebna iznimno velika ponuda. Talijanski mediji navode da bi klub razmatrao ponude tek oko 80 milijuna eura.

Aston Villa u Baturini vidi potencijalnu zamjenu za igrače koji su napustili klub, poput Lucasa Dignea i Yourija Tielemansa, dok bi novac od prodaje Morgana Rogersa Chelseaju mogao biti uložen u nova pojačanja.

Manchester United također traži dodatna rješenja u veznom redu, nakon što je već doveo Tielemansa i Andreya Santosa, a paralelno pregovara i o drugim velikim transferima. Tottenham, koji je već potrošio značajna sredstva na pojačanja, želi dodatno ojačati momčad Roberta De Zerbija, a Baturina se uklapa u profil mladog, kreativnog veznjaka kakvog klub traži.

POVIJESNI TRANSFER CHELSEAJA

Chelsea je pred povijesnim transferom. Londonski klub dogovorio je dolazak engleskog reprezentativca Morgana Rogersa iz Aston Ville za čak 117 milijuna funti (oko 135 milijuna eura), čime bi 23-godišnji napadač postao najskuplji britanski nogometaš u povijesti. Rogers je u ponedjeljak stigao na liječnički pregled, a nakon uspješnog završetka trebao bi potpisati šestogodišnji ugovor uz opciju produljenja na još jednu sezonu.

Transfer će nadmašiti dosadašnji britanski rekord – 116 milijuna funti koje je Manchester City platio za Elliota Andersona – te postati i najveći ulazni transfer u povijesti Chelseaja, čime bi bio srušen rekord od 115 milijuna funti za dolazak Moisesa Caiceda iz Brightona.

Rogers iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Aston Ville. U 55 nastupa zabio je 14 pogodaka i upisao 11 asistencija, a posebno je impresionirao raznovrsnošću – može igrati na krilu, iza napadača, ali i u veznom redu. Na Svjetskom prvenstvu dodatno je podigao vrijednost nakon nastupa za Englesku, uključujući asistenciju za pogodak Anthonyja Gordona protiv Argentine.

UVODNE NAPOMENE

Nakon što je Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo 2026. godine, nogometni svijet okreće se novoj velikoj priči – ljetnom prijelaznom roku. Klubovi diljem Europe krenuli su u slaganje momčadi za novu sezonu, a najviše pozornosti privlače rekordni poslovi, povratak velikih imena i potraga za zvijezdama koje su se istaknule na Mundijalu.

Večernji list pratit će sve najvažnije transfere, glasine i službene potvrde sve do završetka ljetnog prijelaznog roka. Sve novosti iz svijeta nogometa čitatelji će moći pratiti u ovom članku, koji ćemo redovito ažurirati najnovijim informacijama.

Komentara 1

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18
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13:07 20.07.2026.

Otimačina dragulja hahaha. Dragulj koji trči sim tam i napucava loptu. To je onda više biser.hahah

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