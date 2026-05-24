Jedna otopina potaknut će rajčice i krastavce na bujan rast i obilne plodove

Za obilan plod i bogat urod posebno je važna pravilna prihrana biljke. Kako biste izbjegli korištenje agresivnih umjetnih gnojiva koja mogu imati loš utjecaj na kvalitetu tla i okoliš, možete ih zamijeniti ovom prirodnom alternativom. Stručnjaci s portala Zagorje.com navode da će rajčice i krastavci biti puni plodova ako koristite ovu domaću otopinu, i to bez obzira na kvalitetu tla i vremenske uvjete. Tajna vrtlarenja u skladu s prirodom krije se u izbjegavanju korištenja skupih kemijskih preparata, a za ovu prirodnu prihranu potrebna su vam samo tri kuhinjska sastojka. Jednostavna, učinkovita, prirodna i pristupačna otopina pomoći će vašim biljkama rajčice i krastavaca da rastu što bujnije i raskošnije.

Za bujne biljke, zdravo lišće i maksimalan broj plodova potrebna je pravilna njega koja ne mora biti skupa. Rješenje je prihrana iz kuhinje koja se pravi od samo tri sastojka, a daje rezultate brže od kupovnih preparata. Za pravilan rast i razvoj biljke pune plodova potrebna vam je samo jedna litra vode, žličica suhog kvasca i žličica sode bikarbone. Sastojke pomiješajte, a tekućinu ostavite da odstoji dva sata. Nakon toga je razrijedite u 10 litara vode i obilno zalijte biljke.

Soda bikarbona ima antifungalna svojstva, odnosno sprječava razvoj i pojavu gljivica te truljenje, dok kvasac sadrži hranjive tvari koje su biljkama potrebne za pravilan rast. Ovom prihranom povećava se koncentracija dušika i fosfora u tlu, što potiče rast biljke i razvoj plodova. Stručnjaci tvrde da se tajna ove prihrane krije u tome što kvasac prirodno potiče rast i ubrzava razvoj lišća i stabljike, dok soda neutralizira štetne tvari i sprječava pojavu gljivica. Na taj način ova kombinacija štiti biljku od propadanja i pospješuje njezin rast. Tijekom sezone rasta ovaj postupak potrebno je ponoviti svaka dva tjedna.