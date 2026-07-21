Osobna netrpeljivost predsjednika i premijera ograničava funkcioniranje hrvatske države. Tako počinje analiza Hrvatske u Bertelsmann Transformation Indexu (BTI), jednom od najutjecajnijih svjetskih indeksa demokracije i funkcioniranja država. Ta rečenica je izrazito znakovita: godinama se sukob dvaju brda u Hrvatskoj promatrao gotovo kao politički spektakl, s navijačima koji su, ovisno o početnoj poziciji, birali strane. Sada se prvi put vidi kako to izgleda izvana: međunarodni analitičari nisu suci i ne ulaze u meritum sukoba predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, ali njihovo neslaganje navode kao vrlo ozbiljan institucionalni problem. I to ne kaže bilo tko. Iza BTI-ja stoji njemačka neprofitna zaklada koja već više od dva desetljeća prati stanje demokracije u 137 zemalja. Nalaze BTI-ja uobičajeno koriste vlade Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a te Svjetska banka pri procjeni drugih država.
Zaklada čije argumentacije koriste SAD, Njemačka, Svjetska banka...: Animozitet predsjednika i premijera blokira državu
U međunarodnoj politici različita mišljenja nisu problem; problem nastaje kada saveznici više ne mogu jasno prepoznati jedinstvenu državnu politiku
Komentara 16
Nisu kriva obojica. Samo jedan je bezobrazni psihopat, narcisoid, prevtljivac i štetočina.
Nije to nikakav animozitet! Milanović je nastavak katastrofalnih predsjednika od 2000. Milanović je elementarna nepogoda za Hrvatsku. Ne mogu shvatiti ljude koji glasaju za tog tipa.
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Nikada neću zaboravit scenu s Pantovčaka kad je Milanović ka predsjednik vlade došao u posjet Predsjednici Kolindi i bahato, ponižavajući, prošao kraj nje kao kraj "Turskog groblja", neopisiva sramota za svaku instituciju a i privatnu kuću. Imali sličnosti s Trumpom, ima, Trumpu se svi klanjaju jer ovise od njeg, njemu, njemu nitko, zato vreba svaku priliku gdje će Plenkoviću baciti klipe u toĉak. Nevjerujem da to ima neke veze s Rusijom ali s osobnosti jednoga bremzera, već.