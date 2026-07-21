Zaklada čije argumentacije koriste SAD, Njemačka, Svjetska banka...: Animozitet predsjednika i premijera blokira državu

Osobna netrpeljivost predsjednika i premijera ograničava funkcioniranje hrvatske države. Tako počinje analiza Hrvatske u Bertelsmann Transformation Indexu (BTI), jednom od najutjecajnijih svjetskih indeksa demokracije i funkcioniranja država. Ta rečenica je izrazito znakovita: godinama se sukob dvaju brda u Hrvatskoj promatrao gotovo kao politički spektakl, s navijačima koji su, ovisno o početnoj poziciji, birali strane. Sada se prvi put vidi kako to izgleda izvana: međunarodni analitičari nisu suci i ne ulaze u meritum sukoba predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, ali njihovo neslaganje navode kao vrlo ozbiljan institucionalni problem. I to ne kaže bilo tko. Iza BTI-ja stoji njemačka neprofitna zaklada koja već više od dva desetljeća prati stanje demokracije u 137 zemalja. Nalaze BTI-ja uobičajeno koriste vlade Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a te Svjetska banka pri procjeni drugih država.