Jedan igrač Dinama odigrao je utakmicu iz noćne more: Švicarci ga proglasili najgorim na terenu

Nogometaši Dinama nisu uspjeli pobijediti Thun u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Završilo je 1:1, a plavi su dugo opasno živjeli budući da su tek u 86. minuti došli do izjednačenja preko Mihe Zajca. Domaćin je poveo golom Lebeaua nakon velikre greške obrane Dinama, ponajprije vratara Ivana Filipovića.

Upravo je Filipovića švicarski Blick proglasio najgorim igračem utakmice u svojoj analizi.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Vratar Ivan Filipović ostavio je vrlo loš dojam. Već u akciji koja je prethodila korneru besciljno je lutao svojim kaznenim prostorom, a zatim je potpuno pogrešno procijenio Labeauov udarac glavom. Napadač Thuna zahvalno je prihvatio poklon - napisali su o njegoovoj greški kod gola Thuna.

Nije najbolje reagirao ni minutu ranije kada mu je ispala lopta kod jednog centaršuta pa su domaći imali dvije prilike za udarac, ali se Dinamo izvukao. Blick ističe kako je Filipović svojim greškama unio nesigurnost u obranu Dinama, a pišu i kako nisu previše impresionirani izdanjem cijele plave momčadi.

- Thun je hrabro i energično otvorio utakmicu, dok je Dinamo veći dio prvog poluvremena djelovao iznenađujuće bezidejno - napisali su.