Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LOŠE VIJESTI

Jedan igrač Dinama odigrao je utakmicu iz noćne more: Švicarci ga proglasili najgorim na terenu

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 22:48
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Već u akciji koja je prethodila korneru besciljno je lutao svojim kaznenim prostorom, a zatim je potpuno pogrešno procijenio Labeauov udarac glavom

Nogometaši Dinama nisu uspjeli pobijediti Thun u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Završilo je 1:1, a plavi su dugo opasno živjeli budući da su tek u 86. minuti došli do izjednačenja preko Mihe Zajca. Domaćin je poveo golom Lebeaua nakon velikre greške obrane Dinama, ponajprije vratara Ivana Filipovića.

Upravo je Filipovića švicarski Blick proglasio najgorim igračem utakmice u svojoj analizi.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

- Vratar Ivan Filipović ostavio je vrlo loš dojam. Već u akciji koja je prethodila korneru besciljno je lutao svojim kaznenim prostorom, a zatim je potpuno pogrešno procijenio Labeauov udarac glavom. Napadač Thuna zahvalno je prihvatio poklon - napisali su o njegoovoj greški kod gola Thuna.

Nije najbolje reagirao ni minutu ranije kada mu je ispala lopta kod jednog centaršuta pa su domaći imali dvije prilike za udarac, ali se Dinamo izvukao. Blick ističe kako je Filipović svojim greškama unio nesigurnost u obranu Dinama, a pišu i kako nisu previše impresionirani izdanjem cijele plave momčadi.

- Thun je hrabro i energično otvorio utakmicu, dok je Dinamo veći dio prvog poluvremena djelovao iznenađujuće bezidejno - napisali su.
Ključne riječi
Ivan Filipović Thun Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!