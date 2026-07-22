Muž i žena zajedno su predsjednici države. Sada kažu: 'Više neće biti izbora!'

Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega u nedjelju je rekao kako planira ukinuti izbore, i to da bi spriječio oporbu da dođe na vlast. Time je njegova vječna, autoritarna vladavina ušla u novu fazu, u kojoj se ovaj 80-godišnji bivši gerilac više neće ni pretvarati da je režim u državi demokratski, kao što je radio dosad. Ortega je inače supredsjednik države zajedno sa suprugom Rosario Murillo, koja je prošle godine došla na tu poziciju, nakon promjene ustava, a prije toga je bila potpredsjednica.



"Zid oko opozicije"



– Nikada više ovdje neće biti održani izbori – rekao je u nedjelju Ortega tijekom proslave 47. obljetnice od revolucije u sklopu koje je njegov ljevičarski pokret Sandinista prvi puta došao na vlast 1979. godine. Pokret je nazvan po nikaragvanskom revolucionaru Augustu Césaru Sandinu koji je u prvoj polovini 20. stoljeća vodio borbu protiv američke okupacije. Do danas pokret zastupa ideologiju ljevičarskog, antiameričkog i antiimperijalističkog nacionalizma, ali Ortega nije uvijek bio diktator. Vladao je od 1979. do 1990., kada je izgubio na slobodnim izborima, a zatim je poražen još dva puta, da bi se na demokratskim izborima 2006. vratio na vlast, i otada upravlja zemljom sve više autokratski, a u posljednje vrijeme i diktatorski. Sada želi spriječiti novu promjenu vlasti pa je u nedjelju optužio svoje političke protivnike da pokušavaju iskoristiti izbore kako bi "zauzeli vlast". Rekao je kako će uz pomoć Kongresa donijeti zakone kojima će "izgraditi zid" protiv opozicije.