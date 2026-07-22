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LJEVIČARSKI DIKTATOR UGASIO OSTATKE DEMOKRACIJE

Muž i žena zajedno su predsjednici države. Sada kažu: 'Više neće biti izbora!'

Autor
Dino Brumec
22.07.2026.
u 12:23
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Vlada Nikaragve namješta izbore, razmontirala je institucije, ubijala prosvjednike, napadala disidente, u zatvor bacala kritičare, svećenike...

Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega u nedjelju je rekao kako planira ukinuti izbore, i to da bi spriječio oporbu da dođe na vlast. Time je njegova vječna, autoritarna vladavina ušla u novu fazu, u kojoj se ovaj 80-godišnji bivši gerilac više neće ni pretvarati da je režim u državi demokratski, kao što je radio dosad. Ortega je inače supredsjednik države zajedno sa suprugom Rosario Murillo, koja je prošle godine došla na tu poziciju, nakon promjene ustava, a prije toga je bila potpredsjednica.

"Zid oko opozicije"

– Nikada više ovdje neće biti održani izbori – rekao je u nedjelju Ortega tijekom proslave 47. obljetnice od revolucije u sklopu koje je njegov ljevičarski pokret Sandinista prvi puta došao na vlast 1979. godine. Pokret je nazvan po nikaragvanskom revolucionaru Augustu Césaru Sandinu koji je u prvoj polovini 20. stoljeća vodio borbu protiv američke okupacije. Do danas pokret zastupa ideologiju ljevičarskog, antiameričkog i antiimperijalističkog nacionalizma, ali Ortega nije uvijek bio diktator. Vladao je od 1979. do 1990., kada je izgubio na slobodnim izborima, a zatim je poražen još dva puta, da bi se na demokratskim izborima 2006. vratio na vlast, i otada upravlja zemljom sve više autokratski, a u posljednje vrijeme i diktatorski. Sada želi spriječiti novu promjenu vlasti pa je u nedjelju optužio svoje političke protivnike da pokušavaju iskoristiti izbore kako bi "zauzeli vlast". Rekao je kako će uz pomoć Kongresa donijeti zakone kojima će "izgraditi zid" protiv opozicije.

Ključne riječi
ljevičar diktator Izbori demokracija Daniel Ortega Nikaragva

Komentara 1

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EX
EXCALIBUR
12:29 22.07.2026.

sve su diktature iste....rusija doduše glumi izbore, ali se pobjednik putin unaprijed zna....

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