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I STRUČNJACI U ČUDU

Misterij u susjedstvu: Djevojčica se igrala i pronašla kost, a onda su otkrivena tijela 120 mladića

grob
Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.07.2026.
u 09:10
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Prema arheolozima, mladići su očito pokopani bez ikakvog uočljivog redoslijeda

Na gradilištu u austrijskom Ranshofenu, arheolozi su posljednjih tjedana otkrili ukupno devet masovnih grobnica s posmrtnim ostacima 120 mladića. Sve je počelo nakon što je djevojčica, igrajući se na terenu, slučajno pronašla kost. Od tada su u tijeku arheološka istraživanja, koja su iznenadila čak i stručnjake. "To je izvanredno otkriće. Jedinstveno je u Austriji ili čak u cijeloj srednjoj Europi. Nismo to ni sami očekivali", rekla je voditeljica projekta Michaela Binder iz tvrtke Novetus za „Kronen Zeitung“. Prema arheolozima, mladići su očito pokopani bez ikakvog uočljivog redoslijeda. "Svi su to mladići. Neki leže licem prema dolje,  ili na boku. Jednostavno su bačeni. Do sada smo pronašli 120 ljudi", objasnila je Binder. 

Prema trenutnim nalazima, ostaci datiraju iz vremena Napoleonskih ratova. Istovremeno, stručnjaci sada pretpostavljaju da muškarci nisu poginuli u borbi. "Nemamo tragova o tome kako su umrli, nema rana od vatrenog oružja. Međutim, jednom je muškarcu neposredno prije smrti amputirana potkoljenica", kazala je Binder. Stoga je mogla biti poljska bolnica ili vojni logor. Očekuje se da će iskapanja biti dovršena ovog tjedna. Nakon toga, kosti će biti očišćene i temeljito pregledane. "Trenutno je još uvijek teško reći tko su muškarci i odakle su došli", zaključila je, prenosi Heute

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Ključne riječi
mladići Austrija masovna grobnica

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