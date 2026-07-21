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VL
Autor
Karlo Koret
THUN - DINAMO

UŽIVO OD 20 Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka protiv neugodnih Švicaraca: Oršić u debiju od prve minute

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Igor Soban/PIXSELL
21.07.2026. u 18:58
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 20 sati.
THUN
0-0
DINAMO
Drugo pretkolo Lige prvaka Thun - Dinamo, 20:00, Stockhorn Arena, Thun
PLAVI OSLABLJENI

Dinamo u ovoj utakmici ne može računati na svog prvog vratara Dominika Livakovića. Njegova posudba iz Fenerbahčea istekla je 30. lipnja, a dogovor o otkupu ugovora još nije postignut

SASTAVI

Thun: Steffen - Fehr, Bamert, Burki, Heule - Reichmuth, Roth, Maier - Labeau, Dursun, Matoshi

Dinamo: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc, Vidović - Lisica, Beljo, Oršić

SUDAC

Glavni sudac utakmice bit će Kazahstanac Burat Sariyev

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice dostupan je na glavnom kanalu RTL-a.

NAJAVA

Nogometaši Dinama večeras otvaraju svoju europsku sezonu ptvom utakmicom drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna.

Švicarci su prošle sezone senzacionalno osvojili prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj povijesti kluba. Na njihovu žalost, na ljeto ih je napustilo nekoliko važnih igrača, kao i trener koji je donio povijesni naslov. I dalje se radi o opasnoj momčadi koja može stvoriti probleme plavima, ako ne budu oprezni.

Komentara 1

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BL
blaz18
19:18 21.07.2026.

Konacno se igra nogomet

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