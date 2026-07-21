UŽIVO OD 20 Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka protiv neugodnih Švicaraca: Oršić u debiju od prve minute

OLMOVI POČECI

Sjećanja bivšeg trenera i suigrača: kako je Olmo od sramežljivog tinejdžera postao prvak svijeta

Dani Olmo danas je svjetski prvak i jedna od najvećih zvijezda španjolskog nogometa, no njegov put prema vrhu počeo je još kao tinejdžera u zagrebačkom Dinamu. Njegovi bivši trener i suigrač prisjetili su se prvih dana mladog Katalonca u Maksimiru te otkrili kako je iz nesigurnog dječaka iz Barcelone izrastao u igrača svjetske klase