UŽIVO OD 20 Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka protiv neugodnih Švicaraca: Oršić u debiju od prve minute

Dinamo u ovoj utakmici ne može računati na svog prvog vratara Dominika Livakovića. Njegova posudba iz Fenerbahčea istekla je 30. lipnja, a dogovor o otkupu ugovora još nije postignut
Thun: Steffen - Fehr, Bamert, Burki, Heule - Reichmuth, Roth, Maier - Labeau, Dursun, Matoshi
Dinamo: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc, Vidović - Lisica, Beljo, Oršić
Glavni sudac utakmice bit će Kazahstanac Burat Sariyev
Prijenos utakmice dostupan je na glavnom kanalu RTL-a.
Nogometaši Dinama večeras otvaraju svoju europsku sezonu ptvom utakmicom drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna.
Švicarci su prošle sezone senzacionalno osvojili prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj povijesti kluba. Na njihovu žalost, na ljeto ih je napustilo nekoliko važnih igrača, kao i trener koji je donio povijesni naslov. I dalje se radi o opasnoj momčadi koja može stvoriti probleme plavima, ako ne budu oprezni.
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