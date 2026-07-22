Trump je više ne može kontrolirati, a ljudi se boje njezine moći: Biograf otkrio što se događa

Brak američkog predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanie Trump opet je pod povećalom javnosti. Iako su već dugo šuška da ljubav ne cvjeta, sada su nove izjave poznatog političkog biografa Michaela Wolffa, autora kontroverzne knjige 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', podigle prašinu. On je naime izjavio da supružnici trenutno jedva razgovaraju te da je njihov odnos na najnižoj razini od afere sa Stormy Daniels. Prema Wolffovim tvrdnjama, Trump i Melania trenutno prolaze kroz jedno od najtežih razdoblja u braku. "U ovom trenutku odnos između predsjednika i njegove supruge vjerojatno je na najnižoj točki od suđenja Stormy Daniels – a to je već bilo vrlo nisko", rekao je Wolff. Wolff je ranije otkrio da Trump i Melania spavaju u odvojenim spavaćim sobama, što je već godinama poznata činjenica u američkim medijima. Međutim, sadašnja situacija navodno je još napetija, prva dama navodno jedva razgovara sa suprugom.

Nadalje, u svojoj novoj kolumni za Substack pod nazivom HOWL, Wolff piše da zaposlenici Bijele kuće žive u strahu od Melanijine nepredvidljivosti, posebice nakon njezina javnog obraćanja u vezi s Jeffreyjem Epsteinom, u kojem je oštro zanijekala bilo kakvu povezanost s njim. "Svi u Bijeloj kući boje se Melanie Trump i njezine moći, ako je odluči iskoristiti“, napisao je Wolff.

Prema njegovim riječima, suradnici u administraciji smatraju da Melania vjerojatno neće otvoreno upotrijebiti tu moć protiv predsjednika, ali nitko nije potpuno siguran. Wolff ističe da u Bijeloj kući vlada veća uzbuna zbog Melanijinih budućih poslovnih i javnih poteza nego zbog poslova Trumpove djece. "Njezini postupci smatraju se najvećom prijetnjom stabilnosti administracije. Od svih sebičnih poteza članova Trumpove obitelji, njezini potezi, ne samo oko novca, već i oko skretanja pozornosti na sebe smatraju se uznemirujućima za Bijelu kuću, naglasio je, piše Daily Beast.

Biograf posebno ističe da nitko u Trumpovoj blizini, uključujući samog predsjednika, ne zna unaprijed što Melania planira. "Budući da se Melanijini potezi čine nepredvidivima, gotovo nitko u Trumpovoj blizini, uključujući i samog Trumpa, ne zna Melanijine poteze dok ih ona sama ne napravi", dodao je.

Wolff na kraju zaključuje da, dok Trumpove političke ranjivosti (prevare, kršenje zakona, zdravstveni problemi) većina njegovih suradnika tolerira i pokušava prikriti, suprugu ne može niti kontrolirati niti iskoristiti u svoju korist. "Njegova supruga, sada slobodnija i udaljenija od njega nego ikad u njihovom braku, neočekivana je stvar koju on, čini se, ne može kontrolirati“, piše Wolff.

Iako Bijela kuća nije službeno komentirala ove navode, oni se uklapaju u dugogodišnje glasine o hladnim odnosima. Melania Trump poznata je po svojoj neovisnosti i često bira zadržati distancu od političkog cirkusa koji prati njezinog supruga. Ovo nije prvi put da se brak Trumpovih našao pod povećalom javnosti. Tijekom prvog Trumpovog mandata, ali i tijekom predizborne kampanje, mediji su često izvještavali o napetostima, odvojenim životima i Melanijinoj navodnoj nezainteresiranosti za političku scenu.