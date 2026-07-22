Najgorih 11 Svjetskog prvenstva: Amerikanci izdvojili zvijezde koje nisu opravdale očekivanja

Među najzvučnijim imenima nalazi se i Cristiano Ronaldo, koji je uvršten u napadačku trojku. Portugal je uoči prvenstva bio među reprezentacijama kojima su mnogi predviđali borbu za naslov, no put je završio već u osmini finala nakon poraza od Španjolske. Prema ocjeni Bleacher Reporta, portugalska reprezentacija nije uspjela pronaći način igre koji bi maksimalno iskoristio svog najiskusnijeg igrača, kojemu je ovo vrlo vjerojatno bio posljednji nastup na svjetskoj smotri.

Neuspjeh Portugala odrazio se i na izbor izbornika turnira među razočaranjima. Bleacher Report smatra da je Roberto Martinez podbacio s jednom od najkvalitetnijih reprezentacija na prvenstvu te ga je uvrstio među najveće gubitnike natjecanja. Martinez je nakon ispadanja napustio portugalsku klupu.

U obrambenoj liniji našli su se Reece James, Jonathan Tah, Gabriel Magalhães i Lucas Digne. Posebno se izdvaja brazilski stoper Gabriel, od kojeg se očekivalo da bude jedan od lidera obrane, no Brazil nije opravdao status favorita te je ispao od Norveške.

Ni vezni red nije prošao bez velikih imena. U postavi razočaranja završili su Federico Valverde, Vitinha i Leroy Sané. Valverde nije uspio povući Urugvaj prema nokaut-fazi, budući da je njegova reprezentacija natjecanje završila već nakon grupne faze. S druge strane, od Vitinhe i Sanéa također se očekivalo mnogo više nego što su pokazali tijekom prvenstva.

Napad, uz Ronalda, čine Englez Noni Madueke i reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande. Bleacher Report smatra da Madueke nije ispunio očekivanja koja su ga pratila uoči turnira, dok je Diomande uvršten nakon što je njegova reprezentacija završila nastup već u šesnaestini finala protiv Norveške.

Introducing the most disappointing World Cup XI, according to B/R writers 📉



🔗 https://t.co/TtQLuheHuI pic.twitter.com/qDm2V5EzlK — B/R Football (@brfootball) July 21, 2026

Objava američkog portala izazvala je brojne rasprave među navijačima. Dok se dio ljubitelja nogometa slaže s odabirom, mnogi smatraju da su pojedini igrači neopravdano završili u ovoj nepoželjnoj postavi te da su razočarali više njihovi suigrači ili reprezentacije nego oni osobno.