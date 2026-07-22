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Oporbena ljevica se ozbiljno ujedinjuje

Desnica sniva o koaliciji, Grmoja: Može ako MOST bude glavni

Autor
Božena Matijević
22.07.2026.
u 05:59
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Dok se oporbena ljevica predvođena SDP-om i Možemo! priprema za zajednički izlazak na izbore i već usuglašava programe, desnica i dalje traži model okupljanja kako bi izbjegla rasipanje glasova

Oporbena ljevica se ozbiljno priprema i ujedinjuje, a što je s oporbenom desnicom? Ljevica, a to se prvenstveno odnosi na SDP i Možemo!, najavljuje jesensko potpisivanje koalicije, već usuglašava i iznosi svoje zajedničke programe i ciljeve, kratkoročne i dugoročne. Posve je jasno i to tko bi još s lijevog političkog spektra došao u obzir kao znatno manji, ali nimalo ne i nevažan partner. Nazire se polako i kako bi to izgledala buduća "lijeva" Vlada, osvoji li ljevica vlast na idućim parlamentarnim izborima. A može li usitnjena, raspršena i međuosobno zavađena desna oporba, pa i ona koja bi tek htjela dosegnuti saborske klupe, išta od toga ili im svima jedino preostaje da do kraja pokleknu te se i oni podvuku pod HDZ-ove skute? Jer, samostalno, pojedinačno, nemaju bog zna kakve šanse. 

Ključne riječi
Most SDP HDZ politika desnica ljevica

Komentara 16

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Avatar Idler 3
Idler 3
06:56 22.07.2026.

Prave desnice vu HR nit ni, a ovaj lakrdijaški mješung kaj bi trebal bit ljevica več plaši birače svojom pojavom !

GH
Gholum
06:33 22.07.2026.

Od ljevice ništa osim ako im ne pomogne Most i možda još netko s desne strane na način kao što su izabrali Milanovića. Ujedinjavanje desnice s prvom rečenicom "Može, ako ja budem glavni" već sluti na propast.

CA
cavecanem
06:52 22.07.2026.

Može ako Božo Petrov prethodno sve ovjeri kod javnog bilježnika

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