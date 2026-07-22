Desnica sniva o koaliciji, Grmoja: Može ako MOST bude glavni

Oporbena ljevica se ozbiljno priprema i ujedinjuje, a što je s oporbenom desnicom? Ljevica, a to se prvenstveno odnosi na SDP i Možemo!, najavljuje jesensko potpisivanje koalicije, već usuglašava i iznosi svoje zajedničke programe i ciljeve, kratkoročne i dugoročne. Posve je jasno i to tko bi još s lijevog političkog spektra došao u obzir kao znatno manji, ali nimalo ne i nevažan partner. Nazire se polako i kako bi to izgledala buduća "lijeva" Vlada, osvoji li ljevica vlast na idućim parlamentarnim izborima. A može li usitnjena, raspršena i međuosobno zavađena desna oporba, pa i ona koja bi tek htjela dosegnuti saborske klupe, išta od toga ili im svima jedino preostaje da do kraja pokleknu te se i oni podvuku pod HDZ-ove skute? Jer, samostalno, pojedinačno, nemaju bog zna kakve šanse.