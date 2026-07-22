Oporbena ljevica se ozbiljno priprema i ujedinjuje, a što je s oporbenom desnicom? Ljevica, a to se prvenstveno odnosi na SDP i Možemo!, najavljuje jesensko potpisivanje koalicije, već usuglašava i iznosi svoje zajedničke programe i ciljeve, kratkoročne i dugoročne. Posve je jasno i to tko bi još s lijevog političkog spektra došao u obzir kao znatno manji, ali nimalo ne i nevažan partner. Nazire se polako i kako bi to izgledala buduća "lijeva" Vlada, osvoji li ljevica vlast na idućim parlamentarnim izborima. A može li usitnjena, raspršena i međuosobno zavađena desna oporba, pa i ona koja bi tek htjela dosegnuti saborske klupe, išta od toga ili im svima jedino preostaje da do kraja pokleknu te se i oni podvuku pod HDZ-ove skute? Jer, samostalno, pojedinačno, nemaju bog zna kakve šanse.
Desnica sniva o koaliciji, Grmoja: Može ako MOST bude glavni
Dok se oporbena ljevica predvođena SDP-om i Možemo! priprema za zajednički izlazak na izbore i već usuglašava programe, desnica i dalje traži model okupljanja kako bi izbjegla rasipanje glasova
Komentara 16
Od ljevice ništa osim ako im ne pomogne Most i možda još netko s desne strane na način kao što su izabrali Milanovića. Ujedinjavanje desnice s prvom rečenicom "Može, ako ja budem glavni" već sluti na propast.
Može ako Božo Petrov prethodno sve ovjeri kod javnog bilježnika
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Prave desnice vu HR nit ni, a ovaj lakrdijaški mješung kaj bi trebal bit ljevica več plaši birače svojom pojavom !