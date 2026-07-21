Veliki Sir Alex Ferguson odao počast preminulom rivalu: 'Ljubav prema igri nosio je u rukavu'

Nogometni svijet jučer je rastužila svijest o smrti Kevina Keegana, dvostrukog osvajača Zlatne lopte i jednog od najboljih engleskih nogometaša ikada. Keegan je ostvario i impresivnu trenersku karijeru, ponajprije na klupi Newcastlea. Kada je preuzeo Svrake, klubu je prijetilo ispadanje u treći rang, a on ih je doveo u Premier ligu i borio se za naslov s Manchester Unitedom u sezoni 1995./1996.

Na kraju su kao pobjednici izašli Crveni Vragovi, a Keegan je potom napustio Newcastle. Tijekom tih godina razvio je veliko rivalstvo sa Sir Alexom Fergusonom, strategom Uniteda. Upravo se veliki Škot oprostio od Keegana tijekom gostovanja na Track Radiju.

- Imao sam najveće moguće poštovanje prema njemu. Imali smo puno dvoboja kada je bio trener Newcastlea, a posao koji je tamo obavljao bio je fantastičan. Ponovno je udahnuo energiju tom klubu i donio je taj entuzijazam i fanatizam koji veliki navijači mogu dati. A također je doveo tri sjajna igrača u klub – [Davida] Ginolu, [Faustina] Asprillu, Philippea Alberta – i dodao malo klase momčadi. Izazovi koje smo imali s Newcastleom u to vrijeme bili su ogromni - rekao je Ferguson.

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Keegan je s Newcastleom igrao najljepši nogomet u zemlji pa su njegovu momčad prozvali 'Zabavljačima'. Istovremeno je svojom karizmom i duhovitošću kupio i neutralne navijače te su mnogi u utrci za naslov navijali baš za Newcastle. Kako kaže i sam Ferguson, Keeganovi doprvaci su najbolja momčad u povijesti Svraka.

- Kevin je ljubav prema igri nosio na rukavu, u to nema sumnje, i to se prenijelo na navijače, na igrače. To razdoblje u Newcastleu bilo je puno emocija, uzbuđenja. Doveli su ove sjajne igrače u klub i oni su mu doprinijeli, i to je Newcastleu dalo - mislim - njihovu najbolju momčad ikad.

Otkrio je i kako su se njih dvojica našli jedne večeri u istome pubu nekoliko tjedana nakon dramatičnog kraja sezone te kako nije bilo nikakve napestosti: ""Odlična stvar kod njega je ta što nije čuvao nikakvu mržnju iz prošlosti. To je bila fantastična kvaliteta koju je imao i proveli smo sjajnu večer."