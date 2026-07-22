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OZBILJNO UPOZORENJE

Iran zaprijetio članici NATO-a: 'Ne pretvarajte svoju zemlju u bazu za napade na nas'

U.S. sailors signal to an F/A-18F Super Hornet aircraft
Foto: US NAVY/REUTERS
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 15:44
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Bugarska vlada dodatno je naglasila da ne poduzima neprijateljske poteze prema Iranu te je pozvala i Teheran i Washington da obustave vojne aktivnosti i vrate se pregovorima s ciljem postizanja trajnog primirja

Iran je upozorio Bugarsku da ne dopušta korištenje svog teritorija za moguće američke vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada predložila privremeni smještaj do osam američkih zrakoplova za dopunu gorivom u letu u zrakoplovnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje, piše Euronews. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da bi svaka potpora američkim napadima značila da Bugarska postaje suodgovorna za ono što Teheran naziva "agresijom i ratnim zločinima".

S druge strane, Sofija i Washington odbacuju takve tvrdnje te ističu da je riječ isključivo o obrambenom raspoređivanju koje nema veze s vojnim operacijama na Bliskom istoku. Kako prenosi Euronews, Američko europsko zapovjedništvo (EUCOM) priopćilo je da pomno prati razvoj situacije i da je spremno odgovoriti na sve moguće prijetnje. - Sjedinjene Američke Države održavaju obrambene kapacitete diljem istočnog krila NATO-a, uključujući i Bugarsku, te blisko surađuju s bugarskom vladom, saveznicima i partnerima u regiji. Ostajemo na oprezu i spremni odgovoriti na sve potencijalne prijetnje, poručili su iz EUCOM-a.

Američki zrakoplovi dosad su bili smješteni u Zračnoj luci Sofija, no krajem lipnja morali su napustiti civilni aerodrom. Nakon što su Sjedinjene Države obnovile zahtjev za njihov smještaj, bugarska vlada predložila je njihovo premještanje u vojnu bazu Bezmer.

Riječ je o zrakoplovima za dopunu gorivom u letu, koji omogućuju borbenim i drugim vojnim zrakoplovima dulji boravak u zraku bez potrebe za slijetanjem. Bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova odlučno je odbacilo mogućnost da bi se bugarski teritorij mogao koristiti za napade na Iran. - Ne dolazi u obzir da se s bugarskog teritorija provode bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku, poručili su iz Ministarstva. Bugarska vlada dodatno je naglasila da ne poduzima neprijateljske poteze prema Iranu te je pozvala i Teheran i Washington da obustave vojne aktivnosti i vrate se pregovorima s ciljem postizanja trajnog primirja. 

Ovo nije prvi put da Iran upozorava Bugarsku. Još u travnju Teheran je Sofiji uputio diplomatsku notu u kojoj je upozorio bugarske vlasti da ne dopuštaju korištenje svojih zračnih luka američkim vojnim zrakoplovima za operacije usmjerene protiv Irana.

Ključne riječi
vojni avion vojska baza SAD Iran Bugarska

Komentara 11

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LI
liviokatic
15:57 22.07.2026.

Bugarska je zemlja koja je prije nekoliko dana, na toj "poznatoj" paradi u Parizu, jasno i glasno rekla da ne želi biti članica "voljnih" i da "voljni" nisu NATO. Bugarska danas, kao što će većina istočne Europe sutra, kao što je Hrvatska već dio američke južne interkonekcije s prstom u oku Bruxellesa, želi biti dio američkog NATO pakta, istog onog kojem "voljne" države EU sutra neće imati pristup. Naime, radi se o američkim planovima da se Europa potpuno "okupira" u energetskom smislu, prvenstveno njezin energetski sektor, bez kojeg nema neovisnosti i naoružanja. Ruska nafta kroz američke ruke bila je cilj i 2022. godine, na što su Nijemci upozoravali, posebno nakon rušenja Sjevernog toka.

KI
Kontra indoktriniran
16:14 22.07.2026.

Čak i u Njemačkoj se puno priča o Istočnoj Europi kao budućem "američkom teritoriju". To je bilo jasno onima koji su se bavili kritičkim mišljenjem davno. Sporazum iz Anchoragea, nitko ga nije pročitao, a vidljiv je svugdje. Ostavljanje Europe ovisnom i podrezivanje krila cilj je i sadašnjih poltrona iz Bruxellesa, koji to prikrivaju kao "navodno nemoguću neovisnost i naoružavanje" Europe. Čini li vam se to realnim u situaciji u kojoj svaki afrički islamistički diktator ima bolje naoružanu vojsku od mnogih članica NATO-a. Kad je to i Srbija. Nije istina da se mnoge stvari za Ukrajinu moraju uvoziti iz Kine, kao što nije istina da Europa ne može postići vojnu neovisnost prije roka od 10 godina, kako navode.

ZO
zoranlelic
16:24 22.07.2026.

Trump danas: "Od sada za svaki iranski napad na brod, uništavamo JEDAN MOST ILI ELEKTRANU". "Ovo vam je dokaz da Amerika nikad ovako ponižena nije bila kao sada. Lajanje na zvijezde iz raspadnute tvornice magle. Kad kriminalac cijeli život radi šta želi bez posljedica onda može i otvoreno pisati da će činiti ratne zločine".

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