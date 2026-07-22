Iran zaprijetio članici NATO-a: 'Ne pretvarajte svoju zemlju u bazu za napade na nas'

Iran je upozorio Bugarsku da ne dopušta korištenje svog teritorija za moguće američke vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada predložila privremeni smještaj do osam američkih zrakoplova za dopunu gorivom u letu u zrakoplovnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje, piše Euronews. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da bi svaka potpora američkim napadima značila da Bugarska postaje suodgovorna za ono što Teheran naziva "agresijom i ratnim zločinima".

S druge strane, Sofija i Washington odbacuju takve tvrdnje te ističu da je riječ isključivo o obrambenom raspoređivanju koje nema veze s vojnim operacijama na Bliskom istoku. Kako prenosi Euronews, Američko europsko zapovjedništvo (EUCOM) priopćilo je da pomno prati razvoj situacije i da je spremno odgovoriti na sve moguće prijetnje. - Sjedinjene Američke Države održavaju obrambene kapacitete diljem istočnog krila NATO-a, uključujući i Bugarsku, te blisko surađuju s bugarskom vladom, saveznicima i partnerima u regiji. Ostajemo na oprezu i spremni odgovoriti na sve potencijalne prijetnje, poručili su iz EUCOM-a.

Američki zrakoplovi dosad su bili smješteni u Zračnoj luci Sofija, no krajem lipnja morali su napustiti civilni aerodrom. Nakon što su Sjedinjene Države obnovile zahtjev za njihov smještaj, bugarska vlada predložila je njihovo premještanje u vojnu bazu Bezmer.

Riječ je o zrakoplovima za dopunu gorivom u letu, koji omogućuju borbenim i drugim vojnim zrakoplovima dulji boravak u zraku bez potrebe za slijetanjem. Bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova odlučno je odbacilo mogućnost da bi se bugarski teritorij mogao koristiti za napade na Iran. - Ne dolazi u obzir da se s bugarskog teritorija provode bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku, poručili su iz Ministarstva. Bugarska vlada dodatno je naglasila da ne poduzima neprijateljske poteze prema Iranu te je pozvala i Teheran i Washington da obustave vojne aktivnosti i vrate se pregovorima s ciljem postizanja trajnog primirja.

Ovo nije prvi put da Iran upozorava Bugarsku. Još u travnju Teheran je Sofiji uputio diplomatsku notu u kojoj je upozorio bugarske vlasti da ne dopuštaju korištenje svojih zračnih luka američkim vojnim zrakoplovima za operacije usmjerene protiv Irana.