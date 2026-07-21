Trump sve teže od javnosti skriva posljedice iranskih napada i nove američke žrtve

Nakon deset uzastopnih noći američkih udara na iranske vojne položaje, sustave protuzračne obrane, raketne baze i objekte uz južnu obalu Irana, Teheran je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Mete su bili američki sustavi Patriot, radarski i komunikacijski položaji, skladišta goriva te drugi objekti povezani s američkom vojnom nazočnošću. Pogibija američkih vojnika dodatno je promijenila dinamiku sukoba i otvorila ključno pitanje: može li predsjednik Donald Trump zaustaviti rat s Iranom prije nego što preraste u širi regionalni sukob? Iran poručuje da se američka kampanja neće zadržati samo na njegovu teritoriju. Svaka zemlja koja omogućuje američke vojne operacije protiv Irana može postati meta, čime Teheran povećava pritisak na zaljevske saveznike Washingtona, koji ne žele biti izravno uvučeni u rat. Sukob SAD-a i Irana tako je ušao u najopasniju fazu od početka borbi. Najveći politički problem za Donalda Trumpa sada više nisu samo iranski odgovori, nego američke žrtve.