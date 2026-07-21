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NAJVEĆI PROBLEM VIŠE NISU IRANSKI ODGOVORI

Trump sve teže od javnosti skriva posljedice iranskih napada i nove američke žrtve

Autor
Hassan Haidar Diab
21.07.2026.
u 19:23
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Novi prijedlog predviđa desetodnevni prekid vatre. To bi razdoblje iskoristili za pregovore o dugoročnom sporazumu, osobito o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem

Nakon deset uzastopnih noći američkih udara na iranske vojne položaje, sustave protuzračne obrane, raketne baze i objekte uz južnu obalu Irana, Teheran je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Mete su bili američki sustavi Patriot, radarski i komunikacijski položaji, skladišta goriva te drugi objekti povezani s američkom vojnom nazočnošću. Pogibija američkih vojnika dodatno je promijenila dinamiku sukoba i otvorila ključno pitanje: može li predsjednik Donald Trump zaustaviti rat s Iranom prije nego što preraste u širi regionalni sukob? Iran poručuje da se američka kampanja neće zadržati samo na njegovu teritoriju. Svaka zemlja koja omogućuje američke vojne operacije protiv Irana može postati meta, čime Teheran povećava pritisak na zaljevske saveznike Washingtona, koji ne žele biti izravno uvučeni u rat. Sukob SAD-a i Irana tako je ušao u najopasniju fazu od početka borbi. Najveći politički problem za Donalda Trumpa sada više nisu samo iranski odgovori, nego američke žrtve.

Ključne riječi
Teheran mirovni pregovori primirje Hormuški tjesnac Donald Trump rat na Bliskom istoku Bliski istok Iran SAD

Komentara 7

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Avatar loka
loka
19:37 21.07.2026.

Najgori od najgorih us predsjednik👎

Avatar Samodesno
Samodesno
20:51 21.07.2026.

Ameri ginu za izraelske interese.

SE
Serđo23
20:04 21.07.2026.

Ako pita za neke dugmiće , pod hitno navući košulju i svezati straga !

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