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MIAMI POTVRDIO

Zvijezda NBA lige udarila bivšeg suigrača, sukob izbio zbog poruka na mobitelu

Bam Adebayo
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 15:00

Iz Miami Heata su poručili da su "upoznati s incidentom, ali ga ne žele komentirati"; ESPN je izvijestio da se incident dogodio na terenu za trening postavljenom u jednom hotelu u Las Vegasu.

Centar Miami Heata Bam Adebayo udario je svog bivšeg suigrača Tylera Herra tijekom sukoba u petak u Las Vegasu gdje se održava Ljetna liga, pišu američki mediji.

Iz Miami Heata su poručili da su "upoznati s incidentom, ali ga ne žele komentirati"; ESPN je izvijestio da se incident dogodio na terenu za trening postavljenom u jednom hotelu u Las Vegasu.

Nekoliko izvora reklo je za *The Athletic* da je, nakon verbalne prepirke, "Adebayo prišao Herru i bez oklijevanja ga udario šakom".

Sukob je navodno izbio zbog snimki zaslona Herrovih privatnih poruka koje su procurile na društvene mreže nakon njegove razmjene u Milwaukee Buckse u kojoj je grčka zvijezda Giannis Antetokounmpo u lipnju prešao u Miami. U tim je porukama Herro kritizirao Adebayovu igru ​​s obzirom na produljenje ugovora i plaću koju je ovaj osigurao u Miamiju.

Ranije tog dana, prije nego što je incident dospio u javnost, Herro je pohvalno govorio o svom odnosu s Heatom i bivšim suigračima u intervjuu za platformu Prime.

"Sve je dobro u Miamiju", rekao je Herro. "Vidio sam nekoliko dečki, stručni stožer... sve je u redu među nama u Miamiju."

Dok je napuštao dvoranu, Herra, koji je sedam sezona igrao uz Adebaya u Miamiju, pitali su za taj sukob. "Moj jedini komentar je 'bez komentara'", odgovorio je, kako prenosi *South Florida Sun Sentinel*.
Ključne riječi
Miami Heat Bam Adebayo

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