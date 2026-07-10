Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
In memoriam

Otišao je naš dragi Brk, čovjek bez kojeg možda nikad ne bi bilo trofejne Cedevite

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
10.07.2026.
u 18:39

Ime Ninoslava Brčića trajno je povezano s razdobljem KK Hirona, ali i s povijesnim iskorakom kada je klub pronašao strateškog partnera u Atlantic Grupi, čime su postavljeni temelji za buduće velike uspjehe KK Cedevite

U 60. godini preminuo je Ninoslav Brčić, dugogodišnji predsjednik, sponzor i jedan od ključnih ljudi u povijesti kluba iz kojeg je nastala Cedevita, klub koji će pet puta zaredom biti prvakom države, te klub iz kojeg je pak kasnije niknula današnja Cedevita Junior.

I baš kada je došao kraj ovom imenu kluba, jer će se ubuduće zvati Virtusom, dragi Brk otputovao je, nažalost, bespovratno.

Evo kako su se od njega oprostili iz njegova najdražeg kluba:

"Ninoslav Brčić pridružio se tadašnjem KK Botinec 1994. godine te je kroz svoju tvrtku Hiron godinama bio jedan od najvećih oslonaca kluba. U vremenu kada je hrvatska košarka prolazila kroz brojne izazove, svojim je entuzijazmom, poslovnom vizijom i ljubavlju prema sportu sudjelovao u razvoju kluba koji je od lokalne sredine prerastao u stabilnog prvoligaša.

Njegovo ime trajno je povezano s razdobljem KK Hirona, ali i s povijesnim iskorakom kada je klub pronašao strateškog partnera u Atlantic Grupi, čime su postavljeni temelji za buduće uspjehe KK Cedevite.

Bio je čovjek koji je vjerovao u košarku, razvoj mladih igrača i snagu privatne inicijative u sportu. Njegov doprinos ostat će trajno upisan u povijest zagrebačke i hrvatske košarke.

KK Cedevita Junior izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i s njim surađivali. Počivao u miru.

Ispraćaj dragog pokojnika bit će u ponedjeljak, 13. srpnja 2026. godine u 9:20 sati u Krematoriju na Mirogoju.

Ključne riječi
Cedevita Junior Cedevita Ninoslav Brčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!