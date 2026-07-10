Otišao je naš dragi Brk, čovjek bez kojeg možda nikad ne bi bilo trofejne Cedevite

U 60. godini preminuo je Ninoslav Brčić, dugogodišnji predsjednik, sponzor i jedan od ključnih ljudi u povijesti kluba iz kojeg je nastala Cedevita, klub koji će pet puta zaredom biti prvakom države, te klub iz kojeg je pak kasnije niknula današnja Cedevita Junior.

I baš kada je došao kraj ovom imenu kluba, jer će se ubuduće zvati Virtusom, dragi Brk otputovao je, nažalost, bespovratno.

Evo kako su se od njega oprostili iz njegova najdražeg kluba:

"Ninoslav Brčić pridružio se tadašnjem KK Botinec 1994. godine te je kroz svoju tvrtku Hiron godinama bio jedan od najvećih oslonaca kluba. U vremenu kada je hrvatska košarka prolazila kroz brojne izazove, svojim je entuzijazmom, poslovnom vizijom i ljubavlju prema sportu sudjelovao u razvoju kluba koji je od lokalne sredine prerastao u stabilnog prvoligaša.

Njegovo ime trajno je povezano s razdobljem KK Hirona, ali i s povijesnim iskorakom kada je klub pronašao strateškog partnera u Atlantic Grupi, čime su postavljeni temelji za buduće uspjehe KK Cedevite.

Bio je čovjek koji je vjerovao u košarku, razvoj mladih igrača i snagu privatne inicijative u sportu. Njegov doprinos ostat će trajno upisan u povijest zagrebačke i hrvatske košarke.

KK Cedevita Junior izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i s njim surađivali. Počivao u miru.

Ispraćaj dragog pokojnika bit će u ponedjeljak, 13. srpnja 2026. godine u 9:20 sati u Krematoriju na Mirogoju.