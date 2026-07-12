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THIAWU OTKAZ

Ispali su sa SP-a na nevjerojatan način, a sada su smjenili izbornika

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 17:10

U šesnaestini finala SP-a Senegal je vodio protiv Belgije 2-0 do 86. minute. U završnici su Senegalci primili dva pogotka, a potom je Belgija nakon produžetaka slavila s 3-2 i prošla dalje.

Senegalski nogometni savez u nedjelju je službeno obznanio da 45-godišnji Pape Thiaw više nije izbornik te reprezentacije koja je nesretno ispala sa Svjetskog prvenstva.

U šesnaestini finala SP-a Senegal je vodio protiv Belgije 2-0 do 86. minute. U završnici su Senegalci primili dva pogotka, a potom je Belgija nakon produžetaka slavila s 3-2 i prošla dalje.

Thiaw je od 2024. sjedio na izborničkoj klupi Senegala, a u središte pozornosti je stigao početkom godine kada je u završnici finalne utakmice afričkog Kupa nacija, protiv Maroka, naredio svojim igračima da napuste travnjak zbog neslaganja s nekoliko sudačkih odluka.

Pri povratku na teren Senegal je osvojio naslov afričkog prvaka, ali je potom Afrički nogometni savez kaznio senegalsku reprezentaciju zbog tog čina te je trofej pobjednika dodijelio Maroku.

Mediji navode da je nekadašnji francuski reprezentativac, 50-godišnji Patrick Vieira, koji je tijekom trenerske karijere vodio New York City, Nicu, Crystal Palace, Strasbourg i Genou, prvi kandidat za nasljednika Thiawa.

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Ključne riječi
nogomet SP 2026. Senegal

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