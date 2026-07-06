Šarić: Mi posljednjih godina nismo išli na velika natjecanja, nismo osvajali medalje, i zato nam je važno kada osjetimo podršku

Nakon rekordne kvalifikacijske pobjede od 73 koša razlike nad nejakim Ciprom, pred hrvatskom muškom košarkaškom reprezentacijom večeras je u osječkom Gradskom vrtu puno teža prepreka (20 sati). Izabranici Tomislava Mijatovića večeras će se sučeliti s nacionalnom vrstom Izraela u možda u jednoj od najvažnijih utakmica cijelog kvalifikacijskog ciklusa za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se dogodine održati u Kataru.

Bez obzira na to što izraelski izbornik Ariel Beit-Halahmy nema na raspolaganju najboljeg izraelskog košarkaša, NBA zvijezdu Denija Avdiju, to je još uvijek ozbiljna momčad koju ne treba podcijeniti. A Avdiju, navodno, ovog ljeta nije pustio njegov NBA klub (Portland) pa mi možemo biti sretni što se tako nije postavila i Indiana po pitanju jednog od boljih NBA centara Ivice Zupca.

Istina je da se Izraelci u petak u Rigi, gdje igraju domaće utakmice, protiv Nijemaca nisu dobro proveli (86:92, uz vodstvo gostiju i do 22 koša razlike). No bekovi poput Madara (31 koš Nijemcima) i Carringtona (21 koš) te krilni centar Ginat (16 koševa, 8 skokova, 7 asista) mogu svakoj obrani prirediti probleme.

Upozorava na to i kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić koji je prije mnogo godina upravo u Osijeku odigrao svoju prvu utakmicu za seniorsku reprezentaciju (tada protiv Mađarske).

– Pred nama je možda i najvažnija ovoljetna utakmica i ti nam bodovi jako mnogo znače. No neće biti lako i zato nam je potreban pravi pristup, počevši s ulaskom u utakmicu. Izrael ima dva euroligaška kluba i još neke u drugim europskim klupskim natjecanjima i značajna su košarkaška zemlja dobrih igrača.

Kada god je Hrvatska igrala u Osijeku, Slavonci navijački nisu iznevjerili.

– Mi posljednjih godina nismo išli na velika natjecanja, nismo osvajali medalje, i zato nam je drago kada osjetimo neku živu ruku koja nas bodri, da nas naši ljudi poštuju i cijene. Drago nam je kada je puna dvorana, kao što je, recimo, bila u Zagrebu protiv Njemačke.

Bude li tome tako, sretan će biti i izbornik Tomislav Mijatović koji od svojih igrača traži isti pristup kao što je bio onaj na Cipru.

– Naši igrači na Cipru su igrali našu igru svih 40 minuta i to je san svakog trenera kada imate tako ozbiljne igrače koji nikoga ne podcjenjuju niti precjenjuju.

Tako će, nada se izbornik, biti i protiv Izraela.

– Izrael igra brzu košarku u oba smjera, s dosta igre i izvan sustava, prije svega u smislu individualne kvalitete razigravača Madara. I zato moramo biti individualno maksimalno odgovorni, zadovoljiti sve faze obvezne igre i ne prilagođavati se suparniku, već igrati svoju košarku uz 40 minuta maksimalne koncentracije.

U tom duhu Mijatović ne želi ni spominjati ime Poljske, Letonije i Nizozemske, reprezentacija koje nas čekaju u sljedećoj fazi mundijalskih kvalifikacija, dvije već u kolovozu.

– Ja sam jako loš u gledanju tako daleko. Ono što vidim jest jedino sutra i apeliram i na naše igrače da ni u mislima ne preskaču korake. Jer, do vrha se može samo ako idete korak po korak.

A do što viših stuba s ovom reprezentacijom, a prva veća bila bi plasman na SP, svakako želi ići realovac Mario Hezonja kojeg ne zanima u kakvom sastavu dolazi Izrael:

– Mislim da je najbitnije da nadograđujemo našu igru. Izrael je odlična momčad, već smo ih pobijedili jednom, nadam se da ćemo to učiniti i ovaj put. Ne zanima me u kakvom sastavu dolazi suparnik. Mi se moramo usredotočiti na nas, našu igru i sakupiti što više bodova. Mi smo u odličnoj situaciji, želimo pobijediti i usredotočiti se na sljedeći kvalifikacijski prozor, onaj krajem kolovoza.

Hrvatska je u ovim kvalifikacijama već jednom svladala Izrael. U prosincu prošle godine slavila je u Rigi rezultatom 85:71, nakon što je kvalifikacije u utakmici prije toga također otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Cipra. Uslijedila je velika pobjeda protiv Njemačke u Zagrebu, a jedini dosadašnji poraz stigao je od iste te Njemačke kolo poslije. Međutim, bolji međusobni omjer zadržao nas je na vrhu skupine, kao što je to (u kontekstu koš-razlike) sada učinila rekordna pobjeda na Cipru.