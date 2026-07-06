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Večeras (20) u Gradskom vrtu

Šarić: Mi posljednjih godina nismo išli na velika natjecanja, nismo osvajali medalje, i zato nam je važno kada osjetimo podršku

Hrvatski košarkaški savez
Autor
Dražen Brajdić
06.07.2026.
u 07:44

Naši igrači na Cipru su igrali našu igru svih 40 minuta i to je san svakog trenera kada imate tako ozbiljne igrače koji nikoga ne podcjenjuju niti precjenjuju, ističe izbornik Tomislav Mijatović.

Nakon rekordne kvalifikacijske pobjede od 73 koša razlike nad nejakim Ciprom, pred hrvatskom muškom košarkaškom reprezentacijom večeras je u osječkom Gradskom vrtu puno teža prepreka (20 sati). Izabranici Tomislava Mijatovića večeras će se sučeliti s nacionalnom vrstom Izraela u možda u jednoj od najvažnijih utakmica cijelog kvalifikacijskog ciklusa za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se dogodine održati u Kataru.

Bez obzira na to što izraelski izbornik Ariel Beit-Halahmy nema na raspolaganju najboljeg izraelskog košarkaša, NBA zvijezdu Denija Avdiju, to je još uvijek ozbiljna momčad koju ne treba podcijeniti. A Avdiju, navodno, ovog ljeta nije pustio njegov NBA klub (Portland) pa mi možemo biti sretni što se tako nije postavila i Indiana po pitanju jednog od boljih NBA centara Ivice Zupca.

Istina je da se Izraelci u petak u Rigi, gdje igraju domaće utakmice, protiv Nijemaca nisu dobro proveli (86:92, uz vodstvo gostiju i do 22 koša razlike). No bekovi poput Madara (31 koš Nijemcima) i Carringtona (21 koš) te krilni centar Ginat (16 koševa, 8 skokova, 7 asista) mogu svakoj obrani prirediti probleme.

Upozorava na to i kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić koji je prije mnogo godina upravo u Osijeku odigrao svoju prvu utakmicu za seniorsku reprezentaciju (tada protiv Mađarske).

– Pred nama je možda i najvažnija ovoljetna utakmica i ti nam bodovi jako mnogo znače. No neće biti lako i zato nam je potreban pravi pristup, počevši s ulaskom u utakmicu. Izrael ima dva euroligaška kluba i još neke u drugim europskim klupskim natjecanjima i značajna su košarkaška zemlja dobrih igrača.

Kada god je Hrvatska igrala u Osijeku, Slavonci navijački nisu iznevjerili.

– Mi posljednjih godina nismo išli na velika natjecanja, nismo osvajali medalje, i zato nam je drago kada osjetimo neku živu ruku koja nas bodri, da nas naši ljudi poštuju i cijene. Drago nam je kada je puna dvorana, kao što je, recimo, bila u Zagrebu protiv Njemačke.

Bude li tome tako, sretan će biti i izbornik Tomislav Mijatović koji od svojih igrača traži isti pristup kao što je bio onaj na Cipru.

– Naši igrači na Cipru su igrali našu igru svih 40 minuta i to je san svakog trenera kada imate tako ozbiljne igrače koji nikoga ne podcjenjuju niti precjenjuju.

Tako će, nada se izbornik, biti i protiv Izraela.

– Izrael igra brzu košarku u oba smjera, s dosta igre i izvan sustava, prije svega u smislu individualne kvalitete razigravača Madara. I zato moramo biti individualno maksimalno odgovorni, zadovoljiti sve faze obvezne igre i ne prilagođavati se suparniku, već igrati svoju košarku uz 40 minuta maksimalne koncentracije.

U tom duhu Mijatović ne želi ni spominjati ime Poljske, Letonije i Nizozemske, reprezentacija koje nas čekaju u sljedećoj fazi mundijalskih kvalifikacija, dvije već u kolovozu.

– Ja sam jako loš u gledanju tako daleko. Ono što vidim jest jedino sutra i apeliram i na naše igrače da ni u mislima ne preskaču korake. Jer, do vrha se može samo ako idete korak po korak.

A do što viših stuba s ovom reprezentacijom, a prva veća bila bi plasman na SP, svakako želi ići realovac Mario Hezonja kojeg ne zanima u kakvom sastavu dolazi Izrael:

– Mislim da je najbitnije da nadograđujemo našu igru. Izrael je odlična momčad, već smo ih pobijedili jednom, nadam se da ćemo to učiniti i ovaj put. Ne zanima me u kakvom sastavu dolazi suparnik. Mi se moramo usredotočiti na nas, našu igru i sakupiti što više bodova. Mi smo u odličnoj situaciji, želimo pobijediti i usredotočiti se na sljedeći kvalifikacijski prozor, onaj krajem kolovoza.

Hrvatska je u ovim kvalifikacijama već jednom svladala Izrael. U prosincu prošle godine slavila je u Rigi rezultatom 85:71, nakon što je kvalifikacije u utakmici prije toga također otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Cipra. Uslijedila je velika pobjeda protiv Njemačke u Zagrebu, a jedini dosadašnji poraz stigao je od iste te Njemačke kolo poslije. Međutim, bolji međusobni omjer zadržao nas je na vrhu skupine, kao što je to (u kontekstu koš-razlike) sada učinila rekordna pobjeda na Cipru.
Ključne riječi
Dario Šarić Mario Hezonja Tomislav Mijatović Gradski vrt Kvalifkacije za SP košarka

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