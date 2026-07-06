Igrač utakmice Šarić: 'Na fantastičan način smo zatvorili ovaj kvalifikacijski prozor'

U iznimno važnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo košarkaša, posljednjoj u skupini prvog kruga, Hrvatska je u osječkom Gradskom vrtu djelovala vrlo moćno. A u toj prigodi stradao je Izrael koji je doslovce pregažen (103:75).

A ishod je po goste mogao biti još pogubniji da u relaksiranoj završnici Hrvata, koji su imali i "plus 31" (95:64) nije bilo manjih šeprtljavosti razumljivih za trenutke apsolutne dominacije. Zapravo, znakovit je podatak da su gosti čak 21 koš postigli iz izgubljenih lopti domaćina koji su povremeno bili odveć ležerni.

Već nakon dvije i pol minute Hrvatska je tricom Smitha došla do "plus 10" (12:2) da bi samo dvije minute kasnije već bilo i "plus 15" (19:4) s kolikom je prednošću završilo i prva četvrtina (25:12).

Na veliki odmor otišlo se s ogromnom skakačkom prednošću domaćina (29-11) i čak 10 napadačkih skokova Hrvatske što je rezultiralo odlaskom na veliki odmor s uvjerljivim vodstvom (47:31).

Nakon što je drugo poluvrijeme hrvatski izbornik Tomislav Mijatović započeo sa startnom petorkom (Smith, Badžim, Hezonja, Šarić i Zubac) bilo je jasno da Izrael u nastavku susreta nema što tražiti i da se može boriti jedino za što manji poraz.

Na koncu je Hrvatska susret okončala sa čak sedmoricom dvoznamenkastih strijelaca (Zubac 18, Šarić 17, Škara 13, Jordano 13, Badžim 11, Božić 11, Hezonja 10) i čak 20 skokova više od suparnika (45-25) pa su čak tri naša igrača imala dvoznamenkast broj uhvaćenih odbijanaca (Šarić 11, Hezonja 10, Zubac 10).

Skakačka nadmoć rezultirala je i s 38 hrvatskih koševa iz reketa u čemu je prednjačio naš teški centar Zubac (18 koševa). Najbolju valorizaciju imao je kapetan Šarić (17 koševa, 11 skokova, 7 asista) a pažnje vrijedne dionice ostvarili su krilni-centar Škara (zabio je tri tip-ina) i bek šuter Jordano (13 koševa za 12 minuta). Tri trice ubacio je i šuterski već dokazani Badžim a svoj doprinos je dao i vrijedni Božić (11 koševa, po četiri skoka i asista).

Nakon visoke pobjede uvijek fernesom potkrijepljeni hrvatski izbornik Tomislav Mijatović priznao je:

- Izraelu su nedostajala tri vrlo kvalitetna igrača kao što su Avdija, Sorkin i Blatt i mi smo to kapitalizirali.

Igrač utakmice Dario Šarić ovako je prokomentirao još jednu visoku pobjedu:

- Na fantastičan način smo zatvorili ovaj kvalifikacijski prozor. Nije ovo reprezentacija snage Njemačke no Izrael može biti vrlo nezgodan suparnik ako ga se ne shvati ozbiljno. Na koncu smo nametnuli našu fizičku igru i pobijedili s visokom razlikom.

Svjestan da je Antonio Jordano stanovnik Osijeka, hrvatski izbornik nije zaboravio dati mu priliku koju je on maksimalno iskoristio.

- Za ovakve se stvari živi. Meni bi bilo dovoljno i bacati se na glavu za reprezentaciju a kamoli dobiti ovoliko šuterskih prilika i iskoristiti ih.

A Hrvatska je sjajno iskoristila prvi krug kvalifikacija i u naredni ide kao prvoplasirana u skupini s pet pobjeda i jednim porazom, baš kao i Njemačka. A naša skupina sada se spaja s onom koju su činile Poljska (6-0) te Letonija (4-2) i Nizozemska (2-4) koje su nam sljedeći suparnici, u kvalifikacijskom prozoru krajem kolovoza.