Od novog člana stožera vatrenih je učio Joao Pedro, igrač koji vrijedi 80 milijuna eura

Nakon što je bivši izbornik vatrenih Zlatko Dalić u svom stručnom stožeru imao dvojicu velikana hrvatskog nogometa, Ivicu Olića i Vedrana Ćorluku, kod novog šefa Slavena Bilića nastupa nova paradigma: stožer bez zvučnih imena, provjeren i afirmiran nizom klupskih angažmana.

Najveća nepoznanica bit će 42-godišnji Riječanin Danilo Butorović, stručnjak s vrlo kratkim stažem samostalnog trenera, pritom i prije toga nepoznat nogometaš. Tko je uopće Danilo Butorović i kako je dospio do klupe Hrvatske?

Prevoditelj pa trener

Presudan trenutak njegove karijere dogodio se kada je imao samo sedamnaest godina. Pad s motocikla i višemjesečni oporavak brutalno su prekinuli njegove igračke snove. Dok bi za mnoge to bio kraj nogometnih ambicija, umjesto očajavanja, prihvatio je novu realnost, najprije je završio školovanje za prevoditelja, a potom upisao Trenersku akademiju HNS-a, najprije stekavši C-licencu. S 21 godinom već je vodio mlađe pionire Zameta, u kojemu se kalio pet godina, a potom je prešao u omladinsku školu Rijeke.

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Nakon više od desetljeća rada s mlađim kategorijama prva prava seniorska prilika stigla je u HNK Orijentu 1919. Preuzeo je klub u trenutku dok se borio za goli život u četvrtoj ligi, oporavljajući se od procesa likvidacije. Butorović je ondje pronašao idealno okruženje – mir za rad i sjajne ljude oko sebe. Rezultati su stigli kao potvrda kvalitete.

– Kada sam u kolovozu 2018. godine došao u Orijent, zatekao sam Butorovića kao trenera prve momčadi, trenera koji je na klupi naslijedio Elvisa Brajkovića. Butorović je vodio momčad u proljetnom dijelu sezone 2018. godine, podigao Orijent u vrh poretka i omogućio mu da uđe u viši rang, u treću ligu. Imao je tada 34 godine. Butorovića je na klupi Orijenta naslijedio Budicin i uveo nas u drugu ligu – kazao nam je dopredsjednik Orijenta Marinko Koljanin i dodao:

– Danila poznajem kao studioznog stručnjaka koji se iskazao i u mlađim kategorijama Rijeke. Slaven Bilić ga je baš iz Orijenta uzeo u svoj stožer, bio je s njim u više klubova i stekao iskustvo.

Butorović je danas 42-godišnjak, i još uvijek u statusu pomoćnog trenera. Je li to znak nedostatka ambicija za samostalni trenerski posao?

– Da, možda je malo predugo pomoćnik. Ja znam kako je to budući da sam pet godina bio pomoćnik Ottu Bariću; u Fenerbahçeu, LASK-u i Salzburgu. Nakon toga s 37 godina postao sam samostalan trener, jednostavno nisam želio ostati vječni pomoćnik.

Preporuka Ugarkovića

Tko je Slavenu Biliću preporučio Butorovića?

– Još kad je prvi put bio izbornik, Slaven je često boravio u Rijeci, odavde je i njegova žena, pa smo se družili. Na mladog i ambicioznog Butorovića ukazao mu je Sanjin Ugarković, čovjek od Slavenova velikog povjerenja. Tako je počela ta priča – kaže Koljanin.

Podsjeća kako je Orijent i proteklog proljeća bio jedna od opcija za Butorovića.

– U prošloj sezoni u neformalnom razgovoru, gotovo u panici, Butoroviću smo ponudili da ponovno preuzme Orijent jer smo bili u borbi za ostanak, no nije prihvatio pa sam ja uskočio zadnja dva mjeseca sezone. Danilo je očito izabrao drukčiji put i ja sam znao da neće prihvatiti naš poziv. Razumio sam; bila je teška situacija pet kola prije kraja prvenstva, tu se možeš samo osramotiti ako ispadneš iz lige i to može uzeti samo ovakva "budala" kao što sam ja – nasmijao se Koljanin.

Poziv Slavena Bilića doista je iz korijena promijenio Butorovićevu karijeru. Njihovo poznanstvo započelo je još kada je Butorović posjetio Bilićev trening-kamp dok je ovaj vodio West Ham. Slaven je u mladom Riječaninu prepoznao modernog stručnjaka, gladnog znanja i ideja.

– On je mlađa generacija s puno novih ideja. Vrlo je fokusiran, radoholičar je i izvrsno analizira protivnike – opisao je Bilić svog pomoćnika u intervjuu za The Athletic.

Prva službena suradnja dogodila se u saudijskom Al-Ittihadu, a otad je Butorović postao neizostavan član Bilićeva stožera, prateći ga u West Bromwich Albionu, Beijing Guoanu, Watfordu i Al-Fatehu. Bilić je u njemu dobio čovjeka zaduženog za analitiku, tehnologiju i taktičku pripremu, ključnu figuru koja spaja tradicionalno nogometno znanje s modernim metodama.

Butorović je znao reći kako trenerski posao nema radno vrijeme – traje od buđenja do spavanja. Tu posvećenost prepoznaju i igrači. U Watfordu je radio s Joãom Pedrom, talentiranim, ali tipičnim lijenim Brazilcem, kojemu se ponekad nije dalo trenirati. Nakon razgovora u kojem mu je Butorović objasnio da s takvim pristupom neće uspjeti u velikom klubu, Brazilac je, da mu dokaže da se može "uključiti i isključiti kad hoće", odradio trening na kojem je dominirao u svim statističkim kategorijama. Danas je zvijezda Chelseaja, s tržišnom vrijednošću od 80 milijuna eura.