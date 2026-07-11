Nakon naslova i dolaska investitora Cibona postala poželjna udavača, evo koga žele dovesti

Premda su u seniorskoj košarci lopte utihnule, klupska prvenstva završila, a reprezentativne kvalifikacije odigrane, u pozadini europske klupske košarke i dalje je vrlo živo. Posebno je uzbudljivo onima koji slažu momčadi za novu sezonu, a među njima je i Cibonin sportski direktor Marin Rozić, koji najveći dio vremena provodi na telefonu i za laptopom, pregledavajući snimke potencijalnih pojačanja.

Direktore, dokle ste dospjeli u slaganju momčadi?

– To je dobro pitanje. Neke se opcije otvaraju, s nekima smo već u pregovorima, uključujući i pojedine naše igrače iz prošle sezone.

I Badžim je na listi željenih

Koliko neslužbeno saznajemo, riječ je o Palokaju, Hepi, Serdarušiću, ali i Lončaru. No može se čuti da bi Cibona rado dovela i reprezentativce Badžima i Sikirića te Mazalina.

– Pokušavamo dovesti svakog dostupnog hrvatskog igrača koji je na razini kakva nama treba. No ništa od toga nije završeno. Igrači koji sigurno ostaju naši su mladi igrači Bubalo, Katanović i Bart, budući da imaju važeće ugovore.

Na kojim pozicijama biste dovodili strance?

– Otišao nam je Šiško, pa tražimo startnog razigravača, zatim combo braniča te centra koji može pokrivati i poziciju četvorke.

S obzirom na broj natjecanja (tri) u kojima će Cibona sudjelovati, koliko će igrača biti potrebno prvoj momčadi?

– Jedna od ideja bila je imati B momčad, no to je infrastrukturno zahtjevno organizirati, a uz to je i prilično skupo. Druga opcija bila je formirati prošireni sastav od 14 do 15 igrača, za što smo se na kraju i odlučili. FIBA Liga prvaka igrat će se svaka dva tjedna, pa ćemo prema rasporedu i potrebama kombinirati tko će i kada igrati.

Odluku da se igraju tri natjecanja istodobno (što se nama čini malo previše) donijela je klupska uprava, a sportski direktor je svojevrsni izvođač radova.

– Nije lako sastaviti momčad koja će biti sposobna za to. Nismo dovoljno rano znali što ćemo igrati ni s kakvim resursima raspolažemo, ali situacija je ipak puno bolja nego prošle godine. Bilo bi lakše da smo karte imali otvorene već u siječnju ili veljači. Ovako se sužava izbor, a na kraju se najčešće gleda samo igrače koje ste doveli, a ne okolnosti u kojima ste ih dovodili. Ujedno će to biti i lijepa prilika za naše mlade igrače. No pred nama je vrlo zahtjevna sezona jer ćemo igrati FIBA Ligu prvaka, natjecanje koje je u usponu, dok je ABA liga, nakon španjolske i turske lige, treća najjača klupska liga u Europi. U njoj igraju tri euroligaša, dva kluba iz Eurokupa i dva iz FIBA Lige prvaka.

Ružne priče moraju u zaborav

Imamo osjećaj da je Cibona, nakon osvajanja naslova i najave dolaska privatnog vlasnika, na tržištu postala "poželjna udavača"?

– To je doslovno tako. Prošlog ljeta bilo je vrlo teško privući igrače, dok su ove godine puno spremniji saslušati našu ponudu i pokazuju interes jer smo dokazali da svoje obveze izvršavamo na vrijeme. Ipak, treba nam još jedna sezona kako bismo potvrdili da možemo biti konkurentni i na europskoj i na regionalnoj razini te da sve one ružne priče iz prošlosti ostavimo iza sebe.

Kako konkurirati Galatasarayu, Strasbourgu i Legiji u Ligi prvaka?

– Galatasaray je zvučno ime, klub s milijunskim proračunom i momčad koja će kvalitetom zasigurno odskakati. Ipak, riječ je o atraktivnom suparniku i veselimo se prilici da osjetimo i dio istanbulskog košarkaškog ugođaja. Strasbourg je osma momčad francuskog prvenstva, stabilan klub s iskustvom igranja europskih natjecanja i također s većim proračunom od našeg. No, vjerujem da je to momčad protiv koje ćemo moći igrati. Legia je pak prvak Poljske, zemlje čija se košarka posljednjih godina kvalitativno podiže, a interes za ovaj sport ondje je sve veći.