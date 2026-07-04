Srebrni olimpijac iz Barcelone: Brojni hrvatski sportaši podržavaju profesora Primorca

Suprotno onome što tvrdi rukometni olimpijac Slavko Goluža, koji se očito svrstao uz kandidata Josipa Varvodića, čini se da u Klubu olimpijaca ipak ima onih koji podržavaju profesora Dragana Primorca kao kandidata za predsjednika Hrvatskog odbora. A to je naumio pokazati i bivši košarkaški reprezentativac Franjo Arapović, član srebrne olimpijske reprezentacije iz Barcelone 1992.

A on se potrudio sastaviti priopćenje koje je ovog sadržaja:

- U povodu napisa u medijima, koji su očito orkestrirani, kao svjedok vremena i sudionik brojnih procesa u tom razdoblju, želim kratko izjaviti sljedeće. Prof. dr. sc. Dragan Primorac, znanstvenik i liječnik, osim što ga je američki IRI proglasio najuspješnijim ministrom u resoru znanosti, obrazovanja i sporta tijekom njegova mandata, učinio je za hrvatski sport goleme stvari koje su odredile budućnost hrvatskog sporta. Dovoljno je samo reći u tom periodu je udvostručen je proračun za sport i obrazovanje. Tijekom njegova mandata donesen je Zakon o športu koji je osigurao stvaranje uvjeta za sveobuhvatan razvoj športa — od školskog i rekreacijskog pa sve do vrhunskog. Prvi je put omogućeno zakonsko spašavanje hrvatskog športa od stečaja modelom preoblikovanja. Do tog trenutka funkcioniranje i financiranje velikog broja klubova u RH bilo je u suprotnosti s postojećim Zakonom o trgovačkim društvima; velik broj klubova bio je dužan pokrenuti stečajni postupak, ali na to evidentno kršenje Zakona oglušile su se sve dotadašnje hrvatske vlade.

Tijekom mandata prof. Primorca osnovan je Hrvatski školski športski savez, prva institucija u modernoj hrvatskoj državi koja se sustavno počela baviti uključivanjem što većeg broja učenika osnovnih i srednjih škola u bavljenje barem jednim športom. Godinama sam bio čelnik te institucije koja je napravila goleme iskorake za školski sport. Osobito sam ponosan što smo tada pokrenuli Univerzalnu športsku školu, namijenjenu djeci od šeste do desete godine života, odnosno učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj programa bio je i ostao uključivanje što većeg broja najmlađih učenika u športske aktivnosti te stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, kroz igru i pedagoški primjeren pristup, uče osnovne oblike kretanja i elemente brojnih športova. Program se provodi dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.

Poznato je da je prof. Primorac uložio je golemi trud u izradu Strategije razvoja školskog športa u Republici Hrvatskoj 2009.–2014., i drago mi je reći je u tome uspio.

Tijekom njegova mandata u Republici Hrvatskoj izgrađeno je 211 školskih športskih dvorana (do kraja 2010.), dok je u razdoblju od 1991. do 2004. sagrađeno ukupno 57 dvorana. Time su stvoreni preduvjeti da se djeca i mladi u cijeloj Hrvatskoj mogu baviti športom tijekom cijele godine. Sve navedeno rezultiralo je time da se ukupan broj mladih koji se bave športom povećao sa 100.000 na 230.000. Prije mandata prof. Primorca to nikome nije uspjelo.

Ne ulazeći u činjenicu da je prof. Primorac i sam bio sportaš (karate, nogomet, atletika, taekwondo), impresionira me i činjenica da je i danas aktivan u sportu te u ključnim sportskim tijelima. Predsjednik je Hrvatskog taekwondo saveza, član Vijeća Europske taekwondo unije, član Zdravstvene komisije HOO-a, predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog odbojkaškog saveza, član Zdravstvene komisije Svjetske odbojkaške federacije. Već u drugom mandatu član je Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora. Godinama je obnašao je i dužnost predsjednika Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza, a danas je savjetnik predsjednika HNS-a za znanost i zdravstvo.

Uz sve navedeno, posebno me impresioniraju njegove inovacije i iskoraci u sportskoj medicini. Zbog toga su u njegovoj bolnici pod njegovim vodstvom liječeni su i brojni vrhunski sportaši poput Mirka Filipovića, Dina Rađe, Luke Modrića, Garija Kasparova, Gorana Ivaniševića, Donne Vekić, i mnogih drugih.

Zbog svega toga, ja i brojni vodeći hrvatski sportaši dajemo punu potporu prof.dr. Draganu Primorcu na njegovoj kandidaturi za predsjednika HOO.

Siguran sam da će prof. Primorac pobijediti. Jednako sam siguran da nakon toga neće biti nikakve osvete prema onima koji su godinama uhljebljivali svoje u HOO-u i koji se ovih dana oglašavaju priopćenjima i plaćenim oglasima. Svi oni mogu mirno spavati, kao što su to radili i do sada.