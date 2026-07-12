Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Zašto HAVC s milijun eura maže vrat 'Svadbi 2', a neće pomoći filmu 'Vukovar'?

12.07.2026. u 06:32

Hrvatsko-srpska 'Svadba' zaradila je oko 14 milijuna eura, debela je to guska, a Sedlarov 'Vukovar' dobio je tek 6 tisuća eura da 'popravi' scenarij!? Kakva je to poruka?

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) Vladin je fond za poticanje filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj. Svake godine njegovi recenzenti, odnosno žiri, dijele milijune i milijune eura redateljima i producentima za koje oni ocijene da zaslužuju financijsku potporu. Nerijetko, jer ipak se ovdje dijele milijuni eura, njihov odabir izaziva javne reakcije i proteste. Ove godine spor je izazvala odluka HAVC-a da neće financijski potpomoći projektu filma "Vukovar" Jakova i Dominika Sedlara te istodobna odluka da će gotovo milijun eura dati ekipi koja radi hrvatsko-srpsku koprodukciju filma "Svadba 2". Spoj te dvije odluke, koje su istodobno donesene, već je na prvi pogled politički eksplozivan, a moguće je da HAVC-ovi recenzenti i nisu isuviše politički pismeni pa se stvorila afera. Moguće je da su se naviknuli, kao i do sada, odbijati sve projekte sa Sedlarovim potpisom, što uredno radi i državni HTV, pa nisu mislili da je neki problem ponovno ga odbiti. Čisto kao informacija, hrvatska država zadnji je put financijski pomogla nekom Sedlarovu projektu prije 27 godina.

Ključne riječi
film svadba Jakov Sedlar Vukovar HAVC

Komentara 35

Pogledaj Sve
RE
Regionalni
07:14 12.07.2026.

Zato što je generacijski film svadba spada u prošli žanr Jugoslavenskih filmova bitka na Neretvi hajde da se volimo bolji život itd a ministrica je iz tog vremena i vjerojatno je uživala gledati takve filmove u svom vremenu.

Avatar Idler 3
Idler 3
06:54 12.07.2026.

Ja znam odgovor al nesmem ga napisat 😁

Avatar Morska vila
Morska vila
07:42 12.07.2026.

Zato što SHAVC neće financirati ništa osim bratstva i jedinstva ili tko nas bre zavadi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!