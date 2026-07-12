Zašto HAVC s milijun eura maže vrat 'Svadbi 2', a neće pomoći filmu 'Vukovar'?

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) Vladin je fond za poticanje filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj. Svake godine njegovi recenzenti, odnosno žiri, dijele milijune i milijune eura redateljima i producentima za koje oni ocijene da zaslužuju financijsku potporu. Nerijetko, jer ipak se ovdje dijele milijuni eura, njihov odabir izaziva javne reakcije i proteste. Ove godine spor je izazvala odluka HAVC-a da neće financijski potpomoći projektu filma "Vukovar" Jakova i Dominika Sedlara te istodobna odluka da će gotovo milijun eura dati ekipi koja radi hrvatsko-srpsku koprodukciju filma "Svadba 2". Spoj te dvije odluke, koje su istodobno donesene, već je na prvi pogled politički eksplozivan, a moguće je da HAVC-ovi recenzenti i nisu isuviše politički pismeni pa se stvorila afera. Moguće je da su se naviknuli, kao i do sada, odbijati sve projekte sa Sedlarovim potpisom, što uredno radi i državni HTV, pa nisu mislili da je neki problem ponovno ga odbiti. Čisto kao informacija, hrvatska država zadnji je put financijski pomogla nekom Sedlarovu projektu prije 27 godina.