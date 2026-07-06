Hrvatska deklasirala Izrael i uzela prvo mjesto u skupini: Briljirali Šarić i Zubac

Muška hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je odličnu utakmicu u osječkom Gradskom vrtu, gdje je sa 103-75 (25-12, 22-19, 27-20, 29-24) pobijedila reprezentaciju Izraela i time osvojila prvo mjesto u skupini E prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. kojem će domaćin biti Katar.

Čak sedmorica hrvatskih košarkaša su došli do dvoznamenkastog broja koševa, a predvodio ih je Ivica Zubac s 18, čemu je dodao i 10 skokova te četiri asistencije. Kapetan Dario Šarić je spojio 17 poena, 11 skokova i sedam asistencija, a "double-double" je imao i Mario Hezonja s 10 koševa i 10 skokova. Po 13 poena su ubacili Antonio Jordano i David Škara, a po 11 koševa su imali Luka Božić i Roko Badžim.

Izraelske strijelce je s 21 poenom predvodio Yam Madar, dok ej Adam Ariel ubacio 17.

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Izabranici Tomislava Mijatovića su sjajno otvorili utakmicu, bili bez promašaja u prvih sedam napadačkih akcija i na polovici prve četvrtine došli do 15 poena prednosti (19-4). Početna postava u kojoj su bili Mario Hezonja, Jaleen Smith, Roko Badžim, Dario Šarić i Ivica Zubac bila je razigrana, rastrčana i efikasna te je nametnula tempo koji Izraelci nisu mogli pratiti.

Gostujuća reprezentacija je uspjela početkom druge četvrtine doći na -10 (31-21), ali se nisu više do kraja dvoboja spustili na jednoznamenkasti zaostatak, jer su i hrvatske zamjene igrale na visokoj razini.

Na poluvremenu je prednost hrvatskih košarkaša bila +16 (47-31). Pred kraj treće četvrtine Hrvatska je otišla na preko 20 koševa viška, da bi najvećih +30 (92-62) dohvatila u 36. minuti, nakon trice Antonija Jordana. Isti je igrač pogodio tricu i za konačnih +28 (103-75).

U drugom dvoboju posljednjeg kola u skupini E Njemačka je kao domaćin svladala Cipar sa 111-79. Tako su Hrvatska i Njemačka završile prvu fazu s pet pobjeda i jednim porazom, ali su hrvatski košarkaški zbog boljeg međusobnog omjera osvojili prvo mjesto. Treći je Izrael s učinkom 2-4 te će i on nastaviti natjecanje u drugoj fazi.

Te tri reprezentacije će spojiti s tri reprezentacije iz skupine F u kojoj je Poljska sa 6-0 osvojila prvo mjesto, druga je bila Latvija s 3-3, a treća Nizozemska s 2-4.

Svi rezultati iz prve faze se prenose u drugu, iz koje će tri najbolje reprezentacije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Već krajem kolovoza će započeti druga faza kvalifikacija. Hrvatska će natjecanje u skupini K otvoriti 27. kolovoza, kad će biti domaćin Latviji, a tri dana poslije će gostovati u Nizozemskoj. Sljedeće dvije utakmice su na rasporedu krajem studenog, kad će Hrvatska gostovati u Poljskoj (27.11.) i biti domaćin Nizozemcima (30.11.).

Posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama na rasporedu su u veljači 2027. Hrvatska će tada gostovati u Latviji (25.2.) i ugostiti Poljsku (28.2.).

S obzirom na veliku prednost iz prve faze natjecanja, hrvatskim košarkašima će vjerojatno i tri pobjede u drugom krugu biti dovoljne za plasman na Svjetsko prvenstvo, prvo za hrvatsku reprezentaciju od nastupa 2014. u Španjolskoj.