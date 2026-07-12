'Za utakmicu Hrvatske su uključili senzore, a negdje drugdje nisu! Fifa je najgora organizacija'

Popularni nogometni analitičar RTS-a i bivši nogometaš Rade Bogdanović uoči utakmice Engleske i Norveške prokomentirao je kaos koji obilježava svjetsko prvenstvo. Kao vrhunac apsurda istaknuo je politički pritisak predsjednika Donalda Trumpa, nakon kojeg je poništen crveni karton Folarinu Balogunu za utakmicu protiv Belgije.

- Izgubili su svaki kredibilitet. Trump ih je pošteno ponizio - ako obraza uopće imaju - izjavio je Bogdanović misleći na Fifu i čelnika Giannija Infantina.

- Ovo je neizbrisiva mrlja. Svi koji prate nogomet dobro znaju da je FIFA najgora organizacija na svijetu nakon Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Tamo pravde nema - nikada je nije bilo niti će je ikada biti. Ali ovo što se sada dogodilo je skandal bez presedana od kojeg se nitko neće moći oprati - kazao je.

- Nikada nisam vidio ovakvu nedosljednost. Očito je da VAR i suci manipuliraju. U nekim situacijama vraćaju akciju 80 metara unatrag, broje 19 sekundi ili 20 dodavanja, dok u drugim ključnim utakmicama odbijaju uključiti senzore. Za utakmicu Hrvatske su ih uključili, a negdje drugdje nisu. To je izuzetno ružno i cijela ova situacija potpuno gubi smisao - zaključio je ljutiti Bogdanović.