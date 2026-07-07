Big Zu, Šiši i Hezi poručuju da, kao što budnica kaže, "još Hrvatska ni propala"

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija na dva-tri koraka je do plasmana na Svjetsko prvenstvo na kojem je, pod trenerskom palicom Jasmina Repeše, posljednji put nastupala 2014. godine. Prošla su dva svjetska i jedno europsko prvenstvo bez Hrvatske koja ovaj put i djeluje konkurentno.

Ne samo da su izabranici Tomislava Mijatovića s visokom osječkom pobjedom nad Izraelom (103:75) u drugi krug kvalifikacija prenijeli pet pobjeda već su prenijeli i dojam o nekoj novoj snazi i zajedništvu. A vidjelo se to, tamo gdje se to najmanje moglo vidjeti, i protiv nejakog Cipra koji je pobijeđen sa 73 koša prednosti. A znate kakve su to utakmice kada igrate protiv nedorasla suparnika pa se nakon nekog vremena zaboravi na obvezni dio igre i dođe do otaljavanja posla. U ovom slučaju to nije bilo pa je izbornik ustvrdio da je san svakog trenera kada mu momčad igra usredotočeno svih 40 minuta pa makar to bilo i protiv nedorasla suparnika.

Uostalom, tako se grade odnos odnosno pristup prema zadanom. A ovdje je zadaća (svih zadaća) plasirati se na Svjetsko prvenstvo u Kataru i pokazati da "još Hrvatska ni propala" kako je to u svojoj budnici još 1833. napisao Ljudevit Gaj. A vođa hrvatskog narodnog preporoda sricao je tada "Još Hrvatska ni propala, dok mi živimo, visoko se bude stala, kad ju zbudimo".

A košarkašku Lijepu Našu nastoji "zbuditi" nova snaga na čelu stručnog dijela Hrvatskog košarkaškog saveza a to su sportski direktor Kruno Simon i izbornik po njegovu ukusu Tomislav Mijatović. A Tomica je cijenjeni košarkaški stručnjak iz svojevrsne stručne sjene koji je zanat pekao uz neke od najboljih hrvatskih (Spahija, Repeša, Perasović) i europskih trenera (Ivković, Ataman, Kokoškov).

No, spustimo se mi na zemlju jer posao treba dovršiti a njegov veći dio bi mogao biti obavljen krajem kolovoza kada Hrvatska (jača još i za NBA-jevca Matkovića) igra kod kuće protiv Letonije a potom gostuje kod Nizozemske. Pobijede li naši u obje te utakmice možda bi čak i to moglo biti dovoljno za plasman na mundijal. Ili bi za potvrdu svega ipak trebala onda još jedna pobjeda iz četiri preostale utakmice koje će se igrati (po dvije) u kvalifikacijskim prozorima u studenom i veljači ali tada bez NBA igrača.

Premda statistika može biti varljiva osvrnimo se malo i na to što brojke kažu. A one vele da su u kvalifikacijama za prošli SP (2023.) reprezentacije koje su prenijele 5-1 u konačnom zbiru bile među tri najbolje u skupini u 100 posto slučajeva izborile mundijalsku vizu. A u prilog tome valja reći da Hrvatska u društvu Poljske (6-0) i Njemačke (5-1) ima dvije pobjede više od četvrtoplasirane Letonije (3-3) i tri više od petoplasirane Nizozemske (2-4).

Dakle, prilika je to koja se ne smije propustiti tim više što naši u skupine drugog kruga prenose uvjerljivo najveću koš-razliku. Zubac, Šarić, Hezonja, Božić, Smith i društvo iskoristili su pogodnost da su u skupini imali nejaki Cipar (koji je na ovu razinu kvalifikacija očito zalutao) pa su u šest utakmica natukli "plus 158".

Niti jedna druga reprezentacija, čak ni one koje su prošle dalje sa skorom 6-0 nije ostvarila koš-razliku veću od 100 koševa. Španjolska (6-0) ima "plus 99", Poljska (6-0) prenosi "plus 90" a Turska (6-0) ima amanet (zalog) od "plus 89". A i ukupna koš-razlika, kao treći kriterij po važnosti, može doći do izražaja u slučaju istog broja osvojenih bodova i izjednačenog međusobnog omjera.

Pogodnost je, nemojmo se lagati, bila i ta što nas je ždrijeb ovaj put konačno pomazio i što je Izrael bio tako neuvjerljiv. Baš kao što je to i činjenica da idemo na skupinu s pobjedivim reprezentacijama (Poljska, Letonija, Nizozemska) a moglo se dogoditi i da nas, u drugom krugu, dopadne skupina s Turskom i Srbijom.

Zanimljivo je, a to je valjda u mentalitetu našeg naroda, da ima onih u domaćem košarkaškom miljeu koji pomalo zamjeraju Mijatoviću "iživljavanje" nad ciparskom košarkaškom "nejači" pa tako i na tome to što je igrao na to da Hezonji omogući da u kvalifikacijama za SP postane prvim vlasnikom triple-double učinka. No, mi na to gledamo ovako. Kad nas već godinama guraju u europski košarkaški podrum neka barem i na taj način izađemo na svjetlo dana, neka se barem Hrvatska spominje u knjigama rekorda ako se već ne spominje u knjigama rezultata.

Bilo kako bilo, ovo je prilika koja se ne smije propustiti. Ne samo u ime "napaćenih" hrvatskih košarkaških kibica nego i potencijala ovog naraštaja jer tko zna što li nas u godinama koje dolaze čeka u ovom kolonizatorskom rašomonu kojeg kreiraju NBA i, naročito, NCAA. Jer Big Zu (Zubac) je na vrhuncu svojih centarskih moći, baš kao i leteći Hezi (Hezonja) a Šiši (Šarić) na vrhuncu igračke zrelosti što se može reći i za Jaleena Smitha koji je, doduše, u ovom kvalifikacijskom prozoru bio nekako suzdržan. No, tu je i svestrani i vrlo iskoristivi Božić koji predvodi galeriju "Španjolaca" (Mavra, Nakić) kao i etablirani šuter Badžim i sve korisniji Škara te vrlo perspektivni Ružić koji je, voljom njegova NCAA koledža ovo ljeto bio nedostupan.

I kao što nam reče sportski direktor Kruno Simon da i ova momčad još ima dosta rezervi no o tome ćemo kad se, ako Bog dan, ponovo plasiramo na Svjetsko prvenstvo.