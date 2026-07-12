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VELIKO POJAČANJE

Novo lice u redovima Vukova: Hrvatski reprezentativac vratio se u Cibonu

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 12:20

Cibona je prošle sezone u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nadjačala Zadar te se od iduće sezone vraća igranju u ABA ligi

Aktualni hrvatski košarkaški prvak Cibona potvrdila je na svojim društvenim mrežama da je novi član zagrebačke momčadi 29-godišnji hrvatski reprezentativac Roko Badžim.

„S velikim zadovoljstvom potvrđujemo da je naš sastav za nadolazeću sezonu jači za provjereno i cijenjeno ime, Roka Badžima. Dolazak našeg reprezentativca, a ujedno i iskusnog internacionalca je veliki korak u sastavljanju momčadi za sljedeću sezonu. Njegova stabilnost i profesionalizam te igračka kvaliteta je razlog zašto smo uvjereni da je Badžim odličan izbor“, objavila je Cibona.

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Profesionalnu karijeru Badžim je počeo u rodnom Šibeniku, a ovo će mu biti povratak u Cibonu čiji je dres nosio tijekom 2019. i 2020. godine.

Od 2024. bio je član turskog Denizlija gdje je prošle sezone ostvarivao prosjek od 12 poena po utakmici uz dva skoka i tri asistencije.

Cibona je prošle sezone u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nadjačala Zadar te se od iduće sezone vraća igranju u ABA ligi.

Zasad je potvrđeno da su Ciboni napustili Žan Mark Šiško i Justin Roberson.
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Hrvatska košarkaška repezentacija Roko Badžim cibona

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