TRAGEDIJA

Utjecajni predsjednik nogometnog kluba i otac europske prvakinje pronađen mrtav

Karlo Koret
16.03.2026.
u 19:57

Burgazlijev je u Burgasu bio utjecajna osoba kao predsjednik lokalnog nogometnog kluba i vlasnik najveće mijenjačnice u gradu

Ružne vijesti dolaze nam iz bugarskog grada Burgasa. Predsjednik lokalnog nogometnog kluba, četvrtoligaša OFC Pomorie i poznati lokalni poduzetnik Hristo Burgazlijev, pronađen je mrtav u vlastitom automobilu tijekom popodnevnih sati u ponedjeljak.

Policija je odmah po dolasku osigurala mjesto događaja i počela s istragom, a trenutačno se sumnja na dva moguća ishoda - ubojstvo i samoubojstvo. Burgazlijev je umro od prostrijelne rane, a policija pokušava utvrditi je li smrtonosni hitac stigao iz neposredne blizine ili s lokalne ulice. Trenutačno se pregledavaju nadzorne kamere iz lokalnih objekata.

Burgazlijev je u Burgasu bio utjecajna osoba kao predsjednik lokalnog nogometnog kluba i vlasnik najveće mijenjačnice u gradu. Posjedovao je i nekoliko nekretnina u gradu, a njegovi poznanici ističu kako nije imao financijskih problema koji bi mogli služiti kao motiv. 

Hristo je bio i otav višestruke europske prvakinje u plesnim sportovima, Hristiane Burgazlijev. 
