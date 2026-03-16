TENIS

Sin Gorana Ivaniševića poražen u prvom kolu turnira u Zadru

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 19:14

Emanuel Ivanišević, trenutačno 1485. igrač na ATP ljestvici i sin legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića, vrlo dobro se držao tijekom prvog seta

 Na ATP Challenger turniru Zadar Open od hrvatskih tenisača prvi je u glavnom turniru nastupio 18-godišnji Emanuel Ivanišević koji je svoj put okončao u prvom kolu.

Od hrvatskog igrača koji je dobio pozivnicu organizatora za nastup bolji je bio tri godine stariji bosansko-hercegovački tenisač Andrej Nedić sa 7-5, 6-2.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Emanuel Ivanišević, trenutačno 1485. igrač na ATP ljestvici i sin legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića, vrlo dobro se držao tijekom prvog seta protiv 296. igrača na svijetu. Nedić je u prvoj dionici imao prednost od 4-1, ali se Ivanišević vratio u igru te izjednačio na 4-4, a potom i na 5-5. Nedić je prvi set ipak osvojio nakon breaka kod vodstva 6-5.

U drugom setu izjednačena je borba trajala do 2-2 nakon čega je Nedić nanizao četiri gema i proslavio pobjedu koja ga je odvela u drugo kolo.

U glavnom turniru Zadar Opena još su četvorica hrvatskih tenisača, Matej Dodig, Duje Ajduković, Mili Poljičak i Josip Šimundža. Poljičak će igrati protiv četvrtog nositelja, Talijana Travaglije, Ajduković igra protiv Srbina Obradovića, suparnik Dodiga je francuski igrač Lokoli, a Šimundža će igrati protiv Španjolca Perez Contrija.
