Zubac sjeo na hrvatsku klupu iako nije morao, Hezonja se sakrio iza glasnogovornice

Nakon Bojana Bogdanovića, Ivice Zubca i Ante Žižića, na Ljetnoj NBA ligi pojavio se i Mario Hezonja (24, 203 cm). Nije on tu da bi igrao za ljetnu momčad svog novog kluba Portlanda, već da bi bio podrška tom istom sastavu.

Uostalom, novi je igrač u momčadi pa je dobro da se što prije upozna sa ljudima iz kluba, ali i sa budućim suigračima.

Budući da za nacionalne hrvatske medije nije govorio već tri godine, pristupili smo mu na poluvremenu i zamolili ga za kratak razgovor.

Obećao je da ćemo to učiniti poslije utakmice kada se pak pojavio s klupskom glasnogovornicom koja ga je odvela dobacujući nam "no media today".

Ako smo dobro razumjeli, netko od njih dvoje spomenuo je "sutra" no nama sve to liči na "malo sutra".

Nadamo se da to isto neće doživjeti i hrvatski izbornik Veljko Mršić kojem je Hezonja obećao javiti se. Kada je čuo da je Hezonja u dvorani, Mršić je došao iz hotela.

On i Mario razmijenili su brojeve i za nadati se je da će se to uistinu dogoditi i da će "Super Mario" od sada biti dostupan hrvatskome izborniku i čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza koji su nam se žalili da do njega ne uspijevaju doći jer im se ne javlja.

Za razliku od Hezonje, centar LA Clippersa Ivica Zubac (22, 216 cm) čini se izrazito dostupnim. Momak koji je prije par dana potpisao četverogodišnji ugovor na 28 milijuna USD došao je u dvoranu u hrvatskoj majici i, premda to nije morao, sjeo na hrvatsku klupu kako bi bio podrška svojim reprezentativnim kolegama u utakmici protiv Oklahome.

Štoviše, Zubac je na poluvremenu bio i u svlačionici i on je čovjek na kojeg će izbornik Mršić očito moći ozbiljno računati u eventualnim olimpijskim kvalifikacijama u ljeto 2020.

Foto: Dražen Brajdić