Hercegovac od 28 milijuna dolara: Zle cure ne mogu mu ni blizu jer ga čuva Slavonka

Obvezavši se da će mu za četiri godine isplatiti 28 milijuna USD, LA Clippersi učinili su Čitlučanina Ivicu Zupca četvrtim najbolje plaćenim hrvatskim sportašem. Veću godišnju plaću od 22-godišnjeg centra, izraslog do 216 centimetara, imat će jedino Bojan Bogdanović, Luka Modrić i Ivan Rakitić.

O tome koliko mu znači ta činjenica i o nekim drugim sportski okolnostima, popričali smo s Ivicom u Las Vegasu, u dvorani u kojoj je zajedno sa zaručnicom Kristinom došao bodriti kolege iz hrvatske reprezentacije koji igraju Ljetnu ligu.

– Znači mi puno. Bez obzira na to što igram košarku jer mi je to bio san, ja sada znam koliko ću u četiri godine zaraditi. Ako budem pametan, mogu se osigurati za cijeli život. Ta mi okolnost daje samopouzdanje jer sada se više ne trebam brinuti hoću li dobiti ugovor i koliko ću dobiti.

Čemu se više raduje? Količini novca dovoljnoj za miran život više pokoljenja Zubaca, ili pak 28 milijuna kao priznanje njegovoj sadašnjoj igračkoj kvaliteti, ali i perspektivi?

– Više mi je to priznanje da sam nešto vrijedno postigao kroz sve ove godine treniranja. Jer, kada meni istekne taj ugovor, ja ću imati tek 26 godina i bit ću, nadam se, pred još većim ugovorom. I da sam dobio manje novce ja bih bio zadovoljan. Meni je puno bitnije da sam cijenjen u očima onih koji procjenjuju moju vrijednost.

Rijetki su danas igrači njegove dobi koji dobiju ugovor na četiri godine.

Lakše doći nego se zadržati

– Moji agenti i ja tome se nismo nadali. Mi smo mislili da će nam ponuditi dvije-tri godine, no oni su od prvog dana htjeli četiri. Ništa manje. Četiri dana se pregovaralo i ja sam bio sve nervozniji jer sam gledao druge kako potpisuju. Nisu oni odmah ponudili 28 za četiri godine nego je do toga došao moj agent Jeff Schwarz, možda i najjači pojedinačni agent u NBA ligi. Svi spominju LeBronova agenta Richa Paula, no ako se gleda broj ugovora njegovih klijenata, onda je Schwarz najveći.

Clippersi su mu najprije ponudili oko dva milijuna za sezonu, a stiglo se do sedam po sezoni.

– Ako vas momčad za koju ste igrali želi zadržati, onda vam moraju nešto ponuditi da ne postanete posve slobodni igrač, nego slobodnjak na kojeg pravo prvenstva ima njegov dotadašnji klub.

Ono što njegovu ugovoru daje dodatnu težinu, svakako je to što će igrati u momčadi koja će se boriti za NBA naslov. Osim veličina kakve su Kawhi Leonard (najbolji igrač ovosezonskog finala) i Paul George.

– Kad sam to vidio, nisam mogao doći k sebi. Osjećao sam se jednako ushićeno baš kao i kada sam potpisao ovaj ugovor. S obzirom na to da su i Lakersi složili jako dobru momčad, bit će to možda i nikad veće gradsko rivalstvo između mojih Clippersa i Lakersa.

Kada su ga Lakersi izabrali kao 32. pick drafta 2016. godine, Ivica je mislio da je iza njega ono najteže i da će od tada sve ići lakše.

– Mislio sam tada da je najteže iza mene, no od bezbroj igrača čuo sam da je puno lakše doći u NBA nego se u njoj i zadržati. Moraš puno raditi, uvijek biti spreman iskoristiti priliku, no mora se i dosta toga posložiti. Moraš imati i sreće. Ja sam isti igrač sada kao i prije sedam mjeseci, ali ljudi će sada misliti da sam ja odjednom napredovao.

A prije sedam-osam mjeseci svakakve ideje vrzmale su mu se po glavi.

– U Lakersima sam malo igrao pa sam razmišljao čak i o povratku u Europu. Na dvije godine da se dokažem pa da se vratim nazad, da dokažem da tu pripadam. Zapravo, ne mogu vjerovati da sam prije 7-8 mjeseci mislio da ću morati nazad u Europu, a sada sam potpisao veliki ugovor.

A on će mu omogućiti puno toga, pa tako i kupnju kuće u Los Angelesu.

– Već sam počeo gledati kuće. Dakako, u te četiri godine uvijek se može dogoditi da me moj klub nekamo razmijeni, no sada barem znam da si to mogu priuštiti i da će ta nekretnina uvijek imati svoju vrijednost pa makar ja morao igrati u nekom drugom klubu iz nekog drugog grada.

Igrao ili ne za klubove iz “Grada Anđela”, nekretnina će mu ostati.

– U L.A.-u tržište nekretnina intenzivno raste i cijene idu do neba i nitko ne predviđa kada će početi padati. Čak i u Las Vegasu je jeftinije.

Hoće li kupovati kuću na atraktivnoj lokaciji ili će ju tražiti u blizini trening-kampa LA Clippersa?

– Nisam ja za te elitne dijelove. Možda jednog dana kada završim karijeru, no sada mi je najbitnije da sam što bliže dvorani, da mogu stići na vrijeme na svaki trening, ali i da mi nije daleko kada navečer odlučim dodatno trenirati, da sam za 10-15 minuta u dvorani.

O tome koliko mu se sviđa stil života u Los Angelesu pričali smo proljetos, kada je stigao na godišnji odmor i kada je trenirao šut i dribling pod paskom Cibonina eksperta za individualni rad Damira Meštrovića. Za tog razgovora u hotelu “Laguna” ispričao nam je koliko je za njegovu prilagodbu na novi način života bilo važno da prođe takozvani “rookie transition” program.

– Svi mi novaci tri-četiri dana bili smo zatvoreni u jednom hotelu, sat vremena vožnje izvan New Yorka. Imali smo predavanja od osam ujutro do osam navečer i ništa od toga nisi smio propustiti. Predavanja su nam držali psiholozi, bankari, ljudi iz osiguranja, ljudi iz medija, pripremali su nas na sve što nam se može dogoditi u životu kao NBA igračima.

Govorilo se i o higijeni tijela pa tako i o banalnim stvarima tipa kako rezati nokte da ti se ne dogode zanoktice. Sigurnjaci su nam pak govorili o tome iz kakvih su sve situacija vadili igrače kako se to nama ne bi dogodilo. Bivši igrači i bankari pričali su koliko je bitno voditi brigu o novcu, kako ulagati. U nedavnoj prošlosti dosta je NBA igrača bankrotiralo zbog loših investicija ili rastrošnog načina života pa sada žele da svi prođu taj trening da znaju što smiju, a što ne bi smjeli činiti.

A NBA igrači ne bi smjeli imati posla ni s “groupies”, s djevojkama koje se bave lovom na bogate sportaše.

– Postoji ta skupina djevojaka, njih 50-ak kažu, koje kruže po NBA ligi i traže prigodu kako bi nekoga na koncu mogli ucijeniti, a takve posebno ciljaju igrače koji su u vezama ili su oženjeni. I one uvijek nađu poneku žrtvu. Ima i situacija da opljačkaju igrače kada zaspu. Zato je uvijek svoju bolju polovicu imati uz sebe.

Bez rizičnih aktivnosti

A Ivičina ljepša polovica Kristina Prišć, danas njegova zaručnica, uz njega je od njegova prvog NBA dana.

– Život mi je s njom puno lakši. Sam ne bih mogao izdržati. Ona mi sve olakša. Kristinu sam upoznao godinu dana prije odlaska u NBA ligu i znao sam da će biti uz mene gdje god da ja završim. Znao sam da je ona ta.

Kristina mu je potpora i kada mu na košarkaškom parketu ne ide najbolje.

– Kada me doma dočekaju Kristina i naši psi, ja zaboravim na sve što se dogodilo i kako sam igrao. Osim toga, s obzirom na to da po cijele dane govorim engleski, dobro je da kod kuće mogu hrvatski. Povrh svega, ona je odlična kuharica.

Iz Slavonije je i zna kuhati sva domaća jela. S obzirom na to da često jedem u klubu, ona kuha 4-5 puta tjedno jer ponekad odemo na večeru u restoran. Kod nas, kada ideš u restoran na večeru, onda je to posebna prigoda, a za Amerikance je to izlazak.

A Ivici je najbolji izlazak svaki odlazak u Universal Studios.

– Prošlo ljeto bio sam dva ili tri puta. Najbolje se zabavim u noći vještica, u kućama strave. Dok prolaziš kroz njih, iskaču ti kojekakva strašila. Ne smiju te dirati, no baš te prepadnu. Ima desetak takvih kuća na temu desetak različitih horora. Veliki sam ljubitelj filmova pa odemo pogledati neki novi film. Na kupanje odlazimo na manje poznatu Playa Del Rey. Bliže nam je, a ja imam tamo puno više mira.

U tom istom Universal Studios Ivica ne smije koristiti rollecoaster jer bi to bilo u suprotnosti s njegovim ugovorom. Uostalom, nitko od NBA igrača ne smije se voziti na motociklu, ići na skijanjem niti se baviti preostalim rizičnim aktivnostima.

– Ne znam ni jednog NBA igrača koji ima motocikl. Ne smijemo se mi voziti čak ni na električnom skuteru. Suigrači su mi rekli da i ne pokušavam jer ako bi me vidjeli ljudi iz kluba, mogli bi mi ugovor poništiti.

Ne smije Ivica ni na konja, mogao bi se ritnuti i ozlijediti ga. Šteta, jer Kristini je to najdraži sport.

– Kristina se bavi preskakanjem prepona i to ozbiljno trenira. Mora paziti na liniju, dosta je to zahtjevan sport. Bavi se time otkad je bila dijete, a to je najbolji način da joj prođu dani dok sam na gostovanjima. Provede ona u klubu i cijeli dan, čisti oko konja, brine se o hranjenju svog konja. Imala je ona svog konja i dok smo bili u Hrvatskoj, no kad smo išli u SAD, morala ga je prodati, što joj je tada teško palo.

S obzirom na to koliko to voli, odlučili smo joj kupiti konja u L.A.-u. Drago mi je da ima takvu zanimaciju jer u Americi je puno teže naći prijateljice nego u Hrvatskoj. Oni imaju takav mentalitet, nisu za odlaske na piće, već uzmu kavu “to go”. Stoga se Kristina većinom druži s curama ili suprugama mojih suigrača – kazao nam je Ivica.

