VIDEO Samo za Večernji list iz Las Vegasa! Bogdanović komentirao novi bogati ugovor

Čelnici Utah Jazza predstavili su Bojana Bogdanovića, svoje veliko ovoljetno pojačanje vrijedno 73 milijuna USD (na četiri godine). Učinili su to u Las Vegasu, u jednom od najatraktivnijih hotela svjetske prijestolnice zabave i kocke (Encore), uvjereni da su kupili igrača koji će njihove navijače prilično uspješno zabavljati i da se pri tome niti najmanje nisu kockali.

Bogdanović je predstavljen kao igrač koji će svojim snajperskim sposobnostima širiti reket, ali je i zahvalan zbog svih onih drugih stvari koje radi na terenu. Koliko god da su njegovi novi poslodavci zadovoljni s obavljenim poslom, toliko je i Bojan bio sretan što dolazi u takvu momčad:

- Kada sam dobio poziv od Utaha i kada sam vidio o kakvoj je momčadi riječ, o igračima poput Mikea Conleyja, Donovana Mitchella i Rudyja Goberta, to me prilično obradovalo. Bio sam prilično sretan zbog tog poziva jer Utah je prošle sezone imala jedan od najboljih napada, jako dobro im je išla lopta, no ujedno je to bila i jedna od boljih defenzivnih momčadi. Imat ćemo prilično dugu klupu i trener Snyder će tijekom utakmica moći vrtjeti puno različitih petorki.

Netko od kroničara "Džezista" pitao je hoće li se uspjeti prilagoditi na činjenicu da je, nakon ozljede Oladipa, u Indiani bio prva napadačka opcija, a da će ovdje, pored Conleyja i Mitchella, biti treća.

- Svi mi želimo biti glavni igrači u momčadi, no važnije od toga je igrati u dobroj momčadi. Uostalom, iznenađen sam koliko brzo su me svi ti igrači zvali da bi izrazili zadovoljstvo što dolazim u njihovu momčadi. To mi govori koliko snažna kultura zajedništva je ovdje izgrađena.

Novinari koji prate Utah Jazz tvrde da je ovo bio jedan od najboljih prijelaznih rokova u povijesti kluba, a glavni menadžer Justin Zanik i izvršni dopredsjednik Dennis Lindsey ovom su prilikom predstavili i novu glavnu zvijezdu kluba razigravača Mikea Conleyja. A čovjek koji je u jednom trenutku imao najveći NBA ugovor u povijesti (2016. godine, 153 milijuna USD na pet sezona) i koji će sljedeće sezone igrati za 30,5 milijuna USD kazao je pak:

- Uzbuđen sam što ću igrati s Bojanom, a i on je jedan od razloga koji mi daje za pravo nadati se da ćemo imati jednu posebnu sezonu.

