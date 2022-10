Zoran Zekić o autogolu protiv Dinama: Jeste vidjeli reklamu 'najbolji hrvatski krumpir'?

Dinamo je došao do svoje desete pobjede u 11 utakmica u ovom prvenstvu. Jučer je, iako uvjerljivo, nimalo lako slavio nad Slavenom Belupom s 4:1. No, ostvario je važnu pobjedu, kako za očuvanje velike prednosti u prvenstvu, tako i za dobro ozračje pred dvije utakmice u skupini Lige prvaka koje će igrati protiv Salzburga. Dinamov trener Ante Čačić nije se šalio sa sastavom kojeg je složio za Slaven Belupo. Izveo je najjaču postavu, tek je Bruno Petković počeo na klupi (ušao u nastavku), a u špici je krenuo Drmić.

Neobičan autogol

Oprezan je Čačić, iako je u Koprivnici Dinamo na startu prvenstva slavio s uvjerljivih 5:1, pogocima Baturine, Oršića, Drmića, Mišića i Špikića. Znao je iskusni trener koliko su važni bodovi u domaćem prvenstvu, iako već u srijedu plavi igraju jednu od možda odlučujućih utakmica u Ligi prvaka.

I nije se prevario, bila je ovo sve samo ne šetnja plavih do pobjede.

No, Čačić nije ništa podredio tom gostovanju u Salzburgu. Odlučio je strateg plavih punom snagom ući u jučerašnju utakmicu.

Uostalom, puno igrača nije imao na raspolaganju u zadnjih desetak dana jer su bili po raznim reprezentacijama, pa je ovaj susret s Koprivničanima bio prilika da se nastavi s uigravanjem za ono što slijedi u Ligi prvaka.

Dinamo je poveo u devetoj minuti, nakon dobre akcije šutirao je Drmić, a vratar Marković uspio je odbiti loptu u vratnicu. U želji da ju izbije dok je ležao na travnjaku Marković ju je poslao u svoju mrežu.

- Ne znam jeste li vidjeli reklamu ‘najbolji hrvatski krumpir’. Eto, da se malo našalim. Nisam dugo vidio nešto slično, da si golman zabije autogol iz voleja. I to iz drugog pokušaja. Teško je i Antunu, ali događa se - komentirao je trener Zoran Zekić pogrešku svog vratara.

Samo minutu kasnije moglo je biti 2:0, Oršić je s 25 metara pucao iz slobodnog udarca i pogodio vratnicu.

Dinamo je dominirao, ali je mogao i kapitulirati, loša reakcija obrane ostavila je samog Kocijana koji je došao neometan pred Livakovića, ali vratar plavih je u pravoj formi. No, do odmora više nismo gledali nekakav kvalitetan dvoboj, plavi su uglavnom imalo kontrolu, ali ne i puno više od toga pa se s tih 1:0 otišlo na odmor.

Ono što je loše za Dinamo pred Salzburg, u 58. minuti ozlijedio se Josip Mišić, stradao je gležanj i odmah se tražila izmjena, no s obzirom da je dosta mirno i dobro otišao s terena, možda nije ništa strašno. Da bude još gore za plave, prije nego je ušao Baturina, plavi su s deset igrača primili pogodak. S desne strane ubacio je Bosec, na pet metara sam i zaboravljen ostao je Hoxha i glavom mirno matirao Livakovića za 1:1 u 59. minuti.

Bočkaj asistirao i zabio

- Nadam se da je riječ samo o oštećenju živca u Mišićevu stopalu i da će biti sve u redu, ali tek ćemo vidjeti - kazao je Ante Čačić.

U 70. minuti srušen je Baturina u šesnaestercu gostiju, sudac nije ništa svirao, ali su ga zvali iz VAR sobe i Sudac Strukan dosudio je jedanaesterac, potpuno opravdano, a siguran je bio Bruno Petković.

Konačno su plavi otpor Koprivničana slomili u 81. minuti, iz daljine je opalio Oršić, vratar Marković je odbio, ali samo do Bočkaja koji ga je potom matirao odmjerenim i preciznim udarcem.

- Uvijek je teško odigrati kvalitetno nakon reprezentativne stanke. Sretan sam zbog tri boda. Iako je rezultat visok, nismo lagano došli do pobjede. Slaven Belupo je ove sezone u šest utakmica bio bez primljenog gola. Došli smo do zaslužene pobjede, bilo je dosta poteškoća, ali važno je da smo zadržali dinamiku. Kao što smo i ranije naglašavali, nama je nacionalna liga najvažnija. Sad se okrećemo Salzburgu, dosad ih nisam podrobno pratio, ali od sada hoću, kao i moji suradnici. Učinit ćemo sve da složimo dobru igru. Neće nam biti lagano, pokazali su u ove dvije utakmice da se mogu nositi i protiv Chelseaja i Milana - rekao je Čačić nakon susreta pomalo nezadovoljan jer su plavi ponovno primili pogodak, a to za Europu nije dobar znak.