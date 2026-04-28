Tijekom odrastanja bio je plemeniti vezni, a do 17. godine igrao je futsal!

Od cijele Dinamove ljetne rekonstrukcije pod palicom Zvonimira Bobana, prvo ime bio je Dion Drena Beljo. Za 24-godišnjaka iz Vinkovaca platila se najveća odšteta (četiri milijuna eura plus nadolazeći bonusi), a i naslijedio je ulogu 'plave devetke' koja je u Dinamu oduvijek imala posebnu važnost, privilegij, ali i odgovornost.



Godinama je vlasnik te devetke bio Bruno Petković, čovjek koji je pružao trenutke genijalnosti i donio puno toga u jednoj od najuspješnijih era u povijesti kluba, ali isto tako igrač kojem je vrlo često nedostajao kontinuitet. Da bi priča bila zanimljivija, Beljo je gotovo dijametralno suprotan profil napadača nego Petković. Dok je Bruno više igrao leđima okrenut prema golu i svojim stilom omogućavao suigračima napadanje dubine i prostora, Dion sâm napada prostor. Time se, među ostalim, snažno najavila promjena identiteta i stila Dinamove igre.