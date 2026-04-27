Osijek doveo pomoćnika sportskom direktoru kojeg još uvijek nema: Stigao iskusni Mađar

Nogometni klub Osijek objavio je kako je u stigao Mađar Marko Makrai, 29-godišnjak koji će služiti kao jedan od asistenata novom sportskom direktoru kojeg klub još uvijek nije imenovao. Makrai je iskusni nogometni radnik koji je proteklih šest godina proveo kao glavni skaut u mađarskom ZTE-u što je i istaknuo na svom predstavljanju:

- Proveo sam šest sezona u ZTE-u kao glavni skaut. U tom smo razdoblju osvojili Kup Mađarske, a ove sezone ponovno smo stigli do finala - rekao je pa nastavio:

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Akademski sam se obrazovao u području sporta i projektnog menadžmenta, kao i skautinga, a trenutno pohađam doktorski studij na kojem istražujem strategije regrutiranja igrača u regiji srednje i istočne Europe. Moje glavne odgovornosti u novoj ulozi bit će regrutacija nogometaša i međunarodni odnosi, uz reorganizaciju skautskog odjela i uspostavu podatkovnog sektora. Naš je cilj prepoznati i razvijati lokalne talente, a da bismo to podržali, trenutno razgovaramo sa Sveučilištem u Osijeku o pokretanju kompleksnog programa nogometne analitike. Ta bi inicijativa studentima omogućila učenje od nogometnih stručnjaka, dok bi najbolji polaznici dobili priliku pridružiti se klubu kroz program stručne prakse. Već sam radio na takvim projektima, gdje su polaznici u sklopu sveučilišnih programa imali priliku steći znanja iz područja skautinga, analize podataka, videoanalize, ali i sportskog prava, regulative za agente te iz stručne terminologije i pregovaračkih tehnika - zaključio je.

Njegov dolazak u klub označava određenu prekretnicu za Osijek. Uspostava odjela kojeg će voditi otvara prostor za zapošljavanje sportskih znanstvenika u klubu. Osim njih, planira se i angažiranje stručnjaka za upravljanje učinkom igrača. Cilj tih promjena jest rezultatski podići razinu kluba i stvaranje temelja za daljnji sportski napredak, modernizaciju te profesionalizaciju.

Iz kluba poručuju kako su pregovori i dalje u tijeku s više stručnjaka koji konkuriraju za poziciju sportskog direktora.