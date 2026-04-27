Gorica svladala Istru i osigurala ostanak u HNL-u

U posljednjem susretu 32. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Istru 1961 sa 1-0 skočivši s osme na šestu poziciju.

Pogodak odluke zabio je Jurica Pršir u 31. minuti. Bio je to njegov šesti gol ove sezone i vodeći je strijelac Gorice.

Počelo je žustro na obje strane. Već u četvrtoj minuti domaćin je imao odličnu priliku, s desne strane je ubacio Pršir do Pavičića koji je pucao, ali pored gola. Gosti su uzvratili u sedmoj minuti, Frederiksen je ubacio na drugu stativu do Rozića koji je povratnom loptom uposlio Maurića, a ovaj odmah pucao, no obranio je Matijaš.

U 28. minuti s ruba kaznenog prostora je zaprijetio Erceg, ali je gostujući vratar bio spreman. U 31. minuti Gorica je povela. Bogojević je fantastičnom loptom uposlio Pršira koji je izašao sam ispred Kolića pogodivši za 1-0. Domaćin je u 37. minuti bio korak do povećanja vodstva. Sjajno je sa 20-tak metara opalio Trontelj, no pogodio je gredu.

Istra je mogla izjednačiti na samom startu drugog dijela, no udarac Ahmetija s ruba kaznenog prostora u 48. minuti također, je završio u gredi. U 68. minuti udarac je okušao i Pozo, no vratar Istre je uspio zaustaviti pokušaj 25-godišnjeg Španjolca.

Uslijedilo je novo uzbuđenje pred domaćim vratima, u 70. minuti je pucao Prevljak, Matijaš je bio spreman. Posljednju priliku na utakmici imali su gosti, Štulac je u 90. pucao iz slobodnog udarca sa 20 metara, ali je pogodio živi zid.

Dinamo vodi sa 76 boda, Hajduk ima 15 bodova manje, Varaždin je treći sa 47 bodova, dok Rijeka na četvrtoj poziciji ima 43 boda. Lokomotiva ima 41 bod, a Gorica je sada šesta sa 38 bodova. Istra je osma sa 36 bodova.

Posljednje dvije pozicije drže Osijek sa 32 i Vukovar sa 25 bodova.