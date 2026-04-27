Dinamo ponovno Rijeci 'krade' najboljeg igrača? Plavi sve dogovorili sa stoperom Riječana

Kapetanu Rijeke Stjepanu Radeljiću ovoga ljeta ističe ugovor s klubom s Kvarnera. Iako su se u redovima lanjskog prvaka nadali kako bi statsitog stopera mogli nagovoriti na produženje suradnje, čini se kako se to neće dogoditi. Kako piše Index, Radeljić je već sve dogovorio s Dinamom čiji će igrač postati ovog ljeta.

Dinamo je 28-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine želio dovesti još prošlog ljeta, no tada je Rijeka tražila preveliku odštetu. Sada bi na Maksimir trebao stići potpuno besplatno. Radeljić je igrač Rijeke od 2023. godine te je od tada nastupio u 111 utakmica te je zabio pet pogodaka i dodao šest asistencija. Bio je ključni igrač Riječana u pohodu na duplu krunu prošle sezone.

Dolazak Radeljića mogao bi značiti da će Dinamo na ljeto napustiti mladi Sergi Dominguez. Španjolac je ove sezone postao vruća roba na tržištu budući da se radi o mladom stoperu koji vrlo dobro igra s loptom u nogama i vrlo je koristan u izgradnji igre. Za njega je zagrizao Lazio, a Talijani su navodno spremni platiti deset milijuna eura za njegove usluge.

Radeljić je ranije u karijeri igrao za Široki Brijeg, Šerif Tiraspol, Osijek i drugu momčad Stuttgarta. Od 2024. reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a nada se i pozivu izbornika Sergeja Barbareza za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Moglo bi se reći kako je ovo nastavak trenda u kojem Dinamo dovodi neke od najboljih igrača Rijeke pa su u skorijem sjećanju ostali prelasci Marija Gavranovića, Josipa Drmića i Nike Galešića s Rujevice na Maksimir.