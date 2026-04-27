Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJEST SE PONAVLJA

Dinamo ponovno Rijeci 'krade' najboljeg igrača? Plavi sve dogovorili sa stoperom Riječana

Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
27.04.2026.
u 21:06

Dinamo je 28-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine želio dovesti još prošlog ljeta, no tada je Rijeka tražila preveliku odštetu

Kapetanu Rijeke Stjepanu Radeljiću ovoga ljeta ističe ugovor s klubom s Kvarnera. Iako su se u redovima lanjskog prvaka nadali kako bi statsitog stopera mogli nagovoriti na produženje suradnje, čini se kako se to neće dogoditi. Kako piše Index, Radeljić je već sve dogovorio s Dinamom čiji će igrač postati ovog ljeta.

Dinamo je 28-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine želio dovesti još prošlog ljeta, no tada je Rijeka tražila preveliku odštetu. Sada bi na Maksimir trebao stići potpuno besplatno. Radeljić je igrač Rijeke od 2023. godine te je od tada nastupio u 111 utakmica te je zabio pet pogodaka i dodao šest asistencija. Bio je ključni igrač Riječana u pohodu na duplu krunu prošle sezone.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Dolazak Radeljića mogao bi značiti da će Dinamo na ljeto napustiti mladi Sergi Dominguez. Španjolac je ove sezone postao vruća roba na tržištu budući da se radi o mladom stoperu koji vrlo dobro igra s loptom u nogama i vrlo je koristan u izgradnji igre. Za njega je zagrizao Lazio, a Talijani su navodno spremni platiti deset milijuna eura za njegove usluge.

Radeljić je ranije u karijeri igrao za Široki Brijeg, Šerif Tiraspol, Osijek i drugu momčad Stuttgarta. Od 2024. reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a nada se i pozivu izbornika Sergeja Barbareza za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Moglo bi se reći kako je ovo nastavak trenda u kojem Dinamo dovodi neke od najboljih igrača Rijeke pa su u skorijem sjećanju ostali prelasci Marija Gavranovića, Josipa Drmića i Nike Galešića s Rujevice na Maksimir.
Ključne riječi
Stjepan Radeljić Dinamo NK Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!