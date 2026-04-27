Potres u turskom velikanu bitan i za Dinamo: Otpušteni trener i sportski direktor

Turski velikan Fenerbahče poražen je u velikom derbiju od Galatasaraya s čak 3:0 te je tako praktički ostao bez šanse za osvajanje naslova prvaka. Tri kola prije kraja prvenstva, imaju 67 bodova - sedam manje od gradskog rivala i pravo bi se čudo moralo dogoditi da ih prestignu. Fener će tako nastaviti svoj lov na naslov nacionalnog prvaka kojeg čekaju još od 2014.

Cijenu teškog poraza platio je njemački stručnjak Domenico Tedesco. On je na klupu sjeo u rujnu kada je naslijedio velikog Josea Mourinha, ali kraj sezone neće dočekati u Fenerbahčeu. Klub je objavio kako će momčad u preostalim utakmicama voditi pomoćnik Zeki Murat Göle.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim Tedesca, klub su prisilno napustili i sportski direktor Devin Özek i nogometni koordinator Berke Çelebi. Potres u turskom velikanu s posebnom pozornošću prati zagrebački Dinamo budući da je prvi vratar plavih Dominik Livaković zapravo posuđeni igrač upravo Fenera.

Njegova posudba istječe na kraju sezone. Čelnici Dinama nadali su se kako bi ga Turci na kraju sezone mogli pustiti da ostane na Maksimiru tako što bi mu raskinuli ugovor. Budući da nije bio u planovima bivšeg trenera i sportskog direktora, njegova plaća smatrala se nepotrebnim opterećenjem na klupsku blagajnu. Sada, dolaskom novog sportskog sektora, to bi se moglo promijeniti pa bi se Livaković mogao i vratiti u Fener.