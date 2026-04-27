Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPRTE OČI PLAVIH

Potres u turskom velikanu bitan i za Dinamo: Otpušteni trener i sportski direktor

Super Lig - Galatasaray v Fenerbahce
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.04.2026.
u 23:11

Potres u turskom velikanu s posebnom pozornošću prati zagrebački Dinamo budući da je prvi vratar plavih Dominik Livaković zapravo posuđeni igrač upravo Fenera

Turski velikan Fenerbahče poražen je u velikom derbiju od Galatasaraya s čak 3:0 te je tako praktički ostao bez šanse za osvajanje naslova prvaka. Tri kola prije kraja prvenstva, imaju 67 bodova - sedam manje od gradskog rivala i pravo bi se čudo moralo dogoditi da ih prestignu. Fener će tako nastaviti svoj lov na naslov nacionalnog prvaka kojeg čekaju još od 2014.

Cijenu teškog poraza platio je njemački stručnjak Domenico Tedesco. On je na klupu sjeo u rujnu kada je naslijedio velikog Josea Mourinha, ali kraj sezone neće dočekati u Fenerbahčeu. Klub je objavio kako će momčad u preostalim utakmicama voditi pomoćnik Zeki Murat Göle.

Osim Tedesca, klub su prisilno napustili i sportski direktor Devin Özek i nogometni koordinator Berke Çelebi. Potres u turskom velikanu s posebnom pozornošću prati zagrebački Dinamo budući da je prvi vratar plavih Dominik Livaković zapravo posuđeni igrač upravo Fenera.

Njegova posudba istječe na kraju sezone. Čelnici Dinama nadali su se kako bi ga Turci na kraju sezone mogli pustiti da ostane na Maksimiru tako što bi mu raskinuli ugovor. Budući da nije bio u planovima bivšeg trenera i sportskog direktora, njegova plaća smatrala se nepotrebnim opterećenjem na klupsku blagajnu. Sada, dolaskom novog sportskog sektora, to bi se moglo promijeniti pa bi se Livaković mogao i vratiti u Fener.
Ključne riječi
Dominik Livaković Fenerbahče Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!