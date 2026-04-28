Objavljene ulaznice za finale Kupa: Evo koliko će morati izdvojiti navijači Dinama i Rijeke

Finale Hrvatskog nogometnog kupa za sezonu 2025./26. na rasporedu je 13. svibnja na osječkoj Opus Areni. Suparnici u borbi za Rabuzinovo sunce bit će Dinamo i Rijeka koja će pokušati obraniti naslov osvojen prošle sezone, dok će plavi pokušati kompletirati dvostruku domaću krunu. HNS je danas na svojoj službenoj stranici obznanio i cijene ulaznica za finale Kupa:

Finalna utakmica SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa bit će odigrana 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku, s početkom u 18 sati. Ulaznice za dvoboj Dinama i Rijeke bit će dostupne po sljedećim cijenama:

Tribina Zapad sredina: 55 EUR

Tribina Istok sredina: 55 EUR

Tribina Zapad bočno: 45 EUR

Tribina Istok bočno: 45 EUR

Tribina Jug za Dinamove navijače: 20 EUR

Tribina Sjever za Rijekine navijače: 20 EUR

Ulaznice za navijače klubova finalista bit će dostupne izravno putem klubova, dok će se ulaznice za ostale dijelove stadiona moći kupiti putem HNS-ovog portala za ulaznice. Sve ulaznice distribuirat će se isključivo putem HNS-ove mobilne aplikacije te više neće biti mogućnosti ispisa ulaznica. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica u mobilnoj aplikaciji kupci će zaprimiti nekoliko dana prije utakmice putem e-pošte korištene prilikom kupnje ulaznica.

Pravo na kupnju ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz obveznu popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim vlastitih podataka, kupac je dužan unijeti i podatke drugih navijača za koje kupuje ulaznice. Prilikom unosa osobnih podataka, za svaku je osobu potrebno unijeti i e-mail adresu na koju će biti povezana mobilna aplikacija putem koje će biti dostavljena mobilna ulaznica. Preporučuje se da svaka osoba ima svoju ulaznicu na vlastitom mobilnom telefonu te da se za svaku osobu unese njezina e-mail adresa. Za osobe koje nemaju e-mail adresu ili nemaju mobilni telefon na koji mogu preuzeti aplikaciju, potrebno je upisati e-mail adresu osobe koja će s njima ući na stadion. Ta osoba tada treba kod sebe imati ulaznicu i za sebe i za osobu u pratnji.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Osijeku zaštitarska služba dosljedno i strogo provjeravati te uspoređivati osobne podatke gledatelja s podacima navedenima na ulaznici. Na stadion će moći ući isključivo osobe čiji su podaci u potpunosti usklađeni s podacima na ulaznici. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na „crnom tržištu” ako na njima nisu navedeni njihovi osobni podaci. Sve ulaznice koje budu pronađene na „crnom tržištu” Hrvatski nogometni savez će, uz pomoć policije, poništiti, a preprodavače prijaviti nadležnim institucijama. Osobe koje posjeduju takve ulaznice neće moći ući na stadion, a Savez za njih neće izvršiti povrat novca za kupljene ulaznice.

Sukladno sigurnosnim protokolima, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2x1 metar.

Prodaja ulaznica za sektore namijenjene navijačima Dinama

Navijačima Dinama za finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na raspolaganju će biti sektori D1, D2, D3 i D4, redom kako se sektori budu popunjavali od sredine prema krajevima.

Prodaja ulaznica počinje u srijedu 29. travnja u 11 sati, a svi zainteresirani svoje mjesto na tribini namijenjenoj navijačima Dinama moći će kupiti na poveznici koju mogu pronaći na službenoj stranici GNK Dinamo u trenutku kada prodaja krene. Prodaja za ove sektore dostupna je do ponedjeljka 11. svibnja u 18 sati.

Prodaja ulaznica za sektore namijenjene navijačima Rijeke

Navijačima Rijeke za finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na raspolaganju će biti sektori B1, B2, B3 i B4, redom kako se sektori budu popunjavali od sredine prema krajevima.

Prodaja ulaznica počinje u srijedu 29. travnja u 11 sati, a svi zainteresirani svoje mjesto na tribini namijenjenoj navijačima Rijeke moći će kupiti na poveznici koju mogu pronaći na službenoj stranici HNK Rijeka u trenutku kada prodaja krene. Prodaja za ove sektore dostupna je do ponedjeljka 11. svibnja u 18 sati.

Prodaja ulaznica za ostale sektore

Prodaja ulaznica za preostale raspoložive sektore bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice, gdje su dostupne sve detaljne informacije o prodaji i načinima plaćanja, a započet će 29. travnja tijekom dana. Kupnja ulaznica bit će moguća do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica.